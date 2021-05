Sicario asesinó a un venezolano en Colombia: Lo sorprendió cuando atendía una tienda

Entornointeligente.com / Foto: Redes sociales José Luis Ramírez Vásquez, de 27 años de edad, quien hacía cerca de un mes tenía en alquiler la tienda Santander, en el barrio carrizal de la ciudad de Barranquilla fue asesinado a tiros por un sicario.

Por: Noticias al día y la hora

El hecho se registró cuando un sujeto haciéndose pasar por cliente y en un descuido del comerciante al agacharse, le descargó varios disparos en la cabeza.

Este hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Ramírez Vásquez llevaba más de cinco años viviendo en Barranquilla y dejó dos hijos de 12 y 6 años de edad. Desde hace un mes tenía alquilada la tienda.

Para ver el video, pulse aquí .

The post Sicario asesinó a un venezolano en Colombia: Lo sorprendió cuando atendía una tienda appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com