SIBS. Consumo no verão aumentou 22%

Entornointeligente.com /

Este verão – entre 1 de julho e 31 de agosto – foi registado um aumento de 22% do consumo total e um recorde do consumo com cartões estrangeiros em Portugal que aumentou 37% face a 2019 e 71% face ao mesmo período de 2021.

Esta é uma das principais conclusões do estudo ‘As Férias em Portugal 2022’, do SIBS Analytics em parceria com o Turismo de Portugal.

Avaliando apenas o valor das operações dos cartões portugueses, o crescimento foi de 19% face a 2019, revelam os dados. E, no que se refere apenas ao valor das compras efectuadas em setores tradicionalmente associadas ao turismo – alojamento, restauração, transportes e lazer – registou-se um aumento de 49% comparativamente ao período pré-pandemia e de 54% em relação ao ano passado.

Entre as nacionalidades que mais viajaram para Portugal, os cartões franceses continuam a liderar, representando 27% de todas as operações com cartões estrangeiros. Seguem-se na lista os cartões britânicos, com 12%, e, em terceiro, os espanhóis, com 10%. Entre os principais países estão ainda os cartões norte-americanos, os alemães e os holandeses, por esta ordem. Porém, entre as nacionalidades que mais cresceram no valor das operações, os cartões norte-americanos destacam-se em primeiro lugar, com um aumento de 3,2x, seguidos dos do Reino Unido e da Alemanha, com um crescimento de 2,2x.

O estudo mostra também que durante este período, o MB WAY atingiu os 4,3 milhões de utilizadores únicos, e registou um crescimento significativo do número de operações de compra superior a 80% face ao mesmo período de 2021, e de 7,3 vezes versus período pré-pandemia.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com