«Si tengo otro episodio de estos, renuncio a la política»: Álex Flórez luego de su escándalo

Entornointeligente.com /

A pesar de que ofreció disculpas públicas y dijo estar arrepentido del escándalo que protagonizó estando bajo los efectos del alcohol, el senador Álex Flórez continúa estando en el centro de la polémica por las recientes declaraciones que dio sobre su futuro en la política.

​

​Luego de reunirse con la Policía para disculparse por haberlos agredido y tratarlos de asesinos, el Senador del Pacto Histórico aseguró que si en un futuro vuelve a estar implicado en otro episodio como el ocurrido el viernes en Cartagena, él abandonaría su carrera política.

Lea además: Tras su escándalo, Álex Flórez ofreció disculpas públicas por insultar y agredir a la Policía

«Tarjeta roja. Si llego a tener un nuevo episodio de estos, renuncio a la política. Me retiro de la política si vuelvo a estar en un episodio de estas características. He hecho una promesa para el país. Esto no va a volver a pasar», comentó el Congresista en diálogo con Blu Radio.

Sobre por qué prefirió continuar ejerciendo su cargo como Senador en vez de renunciar a su curul como se lo pidió gran parte de la ciudadanía, Flórez aseguró que haberlo hecho hubiera sido un mal mensaje para todas las personas que actualmente están luchando para salir del flagelo del alcoholismo.

«Le prometí al país, a 50 millones de personas, a mí mismo, que no me volveré a tomar un trago desde el 2 de septiembre del año 2022. Eso es algo que no va a volver a pasar, estoy con el firme propósito de seguir concentrado y demostrar una versión de mí que sea la que la que el país está esperando la que ustedes están esperando y no la que mostré», dio.

Lea también: Video: El escándalo que protagonizó el senador Álex Flórez en aparente estado de embriaguez

Finalmente, el Senador recalcó que es consciente de que se pasó de la raya y que, a diferencia de lo manifestado horas después del escándalo, ahora tiene claro que por su rol de congresista sí es un ejemplo para el país. Además, fu enfático en que está firme en que no volverá a tomar y que se someterá a un tratamiento para hacerle frente a su problema con el alcohol.

«Me pasé de la raya. Es mi propósito seguir avanzando y dar buen ejemplo. Quiero que esta sea una oportunidad para trabajar en una agenda legislativa en estos temas», precisó Flórez.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com