Si quieres un piercing pero no te atreves , atenta a estos pendientes de plata rebajadísimos en el Prime Day porque dan completamente el pego

Seguro que a ti también te ha pasado eso de salir de casa, darte cuenta de que se te habían olvidado los pendientes y sentirte desnuda en cierto modo. Y es que los pendientes son un ejemplo perfecto del dicho «nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes», porque muchas veces no valoramos hasta que punto aportan personalidad a nuestros looks hasta que nos vemos sin ellos. No tienen por qué ser grandes pendientes de colores y formas complicadas: solamente basta con llevar unos aros pequeños -plateados o dorados, ahí ya como más te gusten a ti- para ver ese un toque diferente en todo lo que nos pongamos.

En Trendencias De rafia, para el día a día o para ocasiones especiales: las mejores ofertas en bolsos que puedes encontrar en el Prime Day 2022 Lo bueno es que ahora los pendientes no solo se llevan en el lóbulo sino que hay todo tipo de piercings, como el industrial de Demi Lovato o el hélix de Selena Gómez . ¿El problema? Que duelen. Y bastante. Sobre todo si no seguimos a rajatabla los cuidados básicos para que un piercing cicatrice bien . Pero como en pleno 2022 ya hay una solución para casi todo, si queremos lucir un piercing pero no tenemos el agujero hecho lo tenemos bien fácil porque hay pendientes de piercings falsos .

De esos que solamente tienes que encajar en la oreja y ¡listo! Sin dolor alguno. Los hay de muchos tipos y formas, pero nosotras hoy hemos fichado un diseño de la firma Elli en el Prime Day de Amazon ideal, por 26,90 euros 19,89 euros :

Vienen dos, cada uno con una forma diferente, y están fabricados en plata de ley con un posterior baño de oro . También los hay en plateado y en oro rosa, pero el precio es más alto ( 21,30 euros y 32,89 euros , respectivamente).

Pendientes geométricos de plata de ley

PVP en Amazon 19,89€ ¿Más ofertas? Si tras leer nuestra selección de ofertas destacadas del Amazon Prime Day no has encontrado lo que buscabas, quizás te interese echar un vistazo a las ofertas de:

Trendencias DAP Decoesfera Vitónica Trendencias Hombre Así como a nuestros compañeros de Compradicción : puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook , e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram .

Si te haces de Amazon Prime , dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, acceso prioritario a ofertas, servicios como Prime Video , Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible .

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio. Fotos | @dulceida, Amazon

