Si parte con la fiducia al Senato, ma è stallo sulla crisi

ROMA. – Si partirà subito forte, dall’Aula del Senato dove i parlamentari 5 stelle esprimono l’ala dura e pura del Movimento, quella che vuole l’uscita dal governo. Tra colpi di scena e ripensamenti, la capigruppo ha prima confermato che ci saranno le comunicazioni del premier anche alla Camera e poi è servita una nota dei presidenti Elisabetta Casellati e Roberto Fico per sancire che il primo esame con la fiducia sarà a palazzo Madama mercoledì.

A 48 ore dallo showdown che potrebbe spalancare le porte del voto anticipato i palazzi della politica non registrano novità, passi avanti o sfumature di sopravvivenza per l’esecutivo. Il lavoro dei pontieri gira a pieno ritmo ma nelle segreterie dei partiti si registra uno stallo inquietante e le dichiarazioni dei parlamentari comunicano solo diffidenza e sfiducia reciproca.

«Ora la decisione non spetta ai 5 stelle ma al presidente del Consiglio Mario Draghi», avverte Giuseppe Conte nel chiudere l’ennesima assemblea congiunta del Movimento. A dare il polso della difficoltà del momento è stato il tentativo procedurale – sostenuto dai «governisti» Cinque stelle e dal Pd – di far partire l’esame parlamentare dalla Camera e non dal Senato nella convinzione, si spiega in Transatlantico, che un primo esame a Montecitorio avrebbe potuto inclinare i piani per una discesa più agevole al Senato dove l’M5s raccoglie personalità decisamente contrarie alla permanenza nell’esecutivo.

Dopo alcune ore di silenzio i presidenti di Camera e Senato hanno trovato l’accordo e deciso che le scorciatoie sarebbero state inutili: si partirà proprio da palazzo Madama. Il tentativo, oltre a provocare l’ira della Lega, ha mandato in ulteriore fibrillazione un Movimento già provato da una maratona assembleare che va avanti da giorni. Tra accuse reciproche ai limiti dell’insulto personale, oggi nel mirino è finito il capogruppo alla Camera Davide Crippa, a capo delle truppe governiste, accusato di essere stato lui il deus ex machina del tentativo di far partire la fiducia dalla Camera. Al punto che Giuseppe Conte, nel pieno dell’assemblea, è stato costretto ad intervenire assicurando i più focosi di non essere stato informato.

«Ho solo appoggiato la richiesta di Iv e Pd di far tenere al premier le sue comunicazioni prima alla Camera e dopo al Senato perché il provvedimento che ha dato il via alla crisi, cioè il Dl Aiuti è stato approvato prima alla Camera», si sarebbe giustificato Crippa. Per poi dare voce ai governisti aggiungendo che visto che il M5s ha sempre detto che non era un voto sulla fiducia, tanto che alla Camera l’ha votata, non si capisce perché non dovrebbe votarla di nuovo.

Intanto Mario Draghi da Algeri lavora, firma contratti, raccoglie inviti urbi et orbi a non mollare, registra la spinta dei mille sindaci pro-governo e osserva il dibattito politico. Anche anche se in serata da Chigi, nelle cui vicinanze si tiene una manifestazione «pro-Draghi» dei centristi, non registrano novità tali da far cambiare idea al premier.

Anzi, le notizie che filtrano dall’altra sponda preoccupano non poco chi non vuole le elezioni anticipate visto che il centrodestra è sempre più nervoso. Al punto che Silvio Berlusconi lascia il suo rifugio in Sardegna per annusare l’aria romana e convoca una riunione con i suoi nella quale mantiene alta la tensione senza chiudere ne in un senso ne l’altro.

«Noi chiediamo stabilità per il paese, stabilità che non si può avere con il M5s al governo. La soluzione è o un governo Draghi senza 5s o si va a votare», fa sapere a riunione in corso il coordinatore di FI Antonio Tajani. Una posizione che, se non verrà sfumata, rende impossibile un accordo per tornare allo status quo. L’unico ottimista rimane Matteo Renzi che un certo fiuto politico ce l’ha: «penso che andrà a finire così, che Draghi farà prevalere il senso delle istituzioni» e che il finale sarà che Draghi torna a Chigi e Conte torna a casa».

(Di Fabrizio Finzi/ANSA)

