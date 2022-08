Si no hay gallo «tapado», y el dedazo en el PSUV, para el 2024, aspiraré a la candidatura presidencial

Entornointeligente.com /

Si en el psuv se acaba el «dedazo» para elegir al abanderado presidencial, habrá muchas sorpresas en las regiones.

Si la nomenklatura estalinista no sale, con un candidato «tapado» para la elección presidencial de 2024, y que se acabe el «dedazo» para elegir al abanderado presidencial en el partido que fundó, Hugo Chávez, la cosa se pone buena.

No debe haber imposiciones, y menos dedazos, me alientan muchos militantes, simpatizantes, ciudadanos e independientes, en los sectores que visito en el país nacional, y en la cantidad de correos que recibo diariamente. «donde se me dice, usted critica, pero también hace propuestas sobre el país que queremos». Son miles de artículos los suyos que ruedan por Venezuela, y el mundo. Otros me dicen no se preocupe por los reales para la campaña esos aparecen solos.

Transcribo lo que me dicen los que alienten mi candidatura, aquí hay muchos oportunistas, y revolucionarios desubicados, que no aguantan un debate de 10 minutos con usted señor Perdomo, porque no tienen ningún tipo de formación política: «porque se niegan a aceptar que el pueblo es el que manda». Y para el 2024, agregan unos de los que aúpan mi candidatura presidencial: «Siguen arriba maniobrando y ambicionando cargos, y peleándose, mientras el país se cae a pedazos, ellos saben muy bien que si abren un proceso interno democrático, la caja de pandora se que dará chiquita, porque al final quien va a decidir es el pueblo. No lo va a decidir usted Edgar Perdomo, no tenga temor, y publique, esta anhelada aspiración, que le pedimos sus seguidores, como ciudadano tiene derecho a aspirar también, porque esto seria un cambio muy importante, ya que con el apoyo masivo de las redes sociales nacionales e internacionales, no habrá dedazo que valga, el dedo les quedará mocho.

Yo he reflexionado mucho sobre este próximo proceso en el psuv, si hubiera una renovación de los órganos de dirección estalinistas, y la elección del candidato presidencial en ese partido que fundó Hugo Chávez, no es una cosa fácil, porque se que van a intervenir groseramente en ese proceso, aunque le insisto a mis seguidores que sus opiniones son muy importantes para determinar candidaturas: «Sí, algunos me responden, sabemos que nuestras opiniones son muy importantes pues es la que les estamos dando a conocer, porque la actual dirección. «Dice de la boca para afuera, que es el pueblo el que manda». Pues yo Edgar Perdomo Arzola no voy a decir que son todos, existen algunos que son buenos, claro: «pero nunca mejores que los que pueda postular el pueblo libremente en unas primarias abiertas». Posibles acarreos y conflictos en unas hipotéticas elecciones internas en el PSUV.

Hoy, en la concepción del totalitarismo estalinista el pueblo no existe para sus decisiones, la política la hace la nomenklatura cívico- militar con sus enjuagues, con sus imposiciones, y acuerdos, ahora para el 2024, el protagonista principal para la escogencia del candidato debe ser el pueblo, la gente, entonces pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose, pero al final quien va a decidir es el pueblo».

En la oposición, la cosa es peor, están como perros rabiosos, peleándose por una presa de carne mas de 50 candidatos, «están perdiendo su tiempo, en vez de hacer oposición, quiénes están pensando, que porque son amigos de un cacique sin indios, puede aspirar a algún cargo, pues eso puede ser allá en el G4, o en la plasta forma unitaria. Pero en unos partidos democráticos que busca una transformación dela nación eso no camina».

La cosa no es fácil, pero hay que salir al ruedo, así me coman las hienas.

