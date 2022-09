«Si no hay datos, no hay apoyo», dijo Lema tras negativa de Coordinadora de ollas populares

Entornointeligente.com /

Luego de que en entrevista con El País Pedro Rodríguez, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), dijera que » por definición política » no entregarían los datos referentes a las ollas populares que solicitó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el titular de la cartera, Martín Lema , indicó: «Si no hay datos, no hay apoyo».

En el congreso del sector Aire Fresco, del Partido Nacional, que se realiza este domingo en Flores, el jerarca explicó que «cuando se empezó a expresar públicamente desde la coordinadora una situación alarmante (con relación a las ollas populares), se solicitó la evidencia que motivó un planteo de esas características». «Solicitamos la cantidad de iniciativas; donde están ubicadas; qué días funcionan y las porciones que se llevan adelante. Por decisión política no se van a suministrar los datos. O sea que se está poniendo lo político por encima de la alimentación», remarcó.

El ministro señaló que «puede pasar que no estén los datos o que tengan datos que no quieran suministrar, y hay que ver cuál es el argumento político». Además, aseguró que desde las otras ollas populares se está facilitando esta información y que la única que se negó fue la Coordinadora Popular y Solidaria.

«La posición del Mides es clara: ¿Están los datos que corroboren y ameriten la entrega de insumos? Se va a seguir procediendo con este convenio que va hasta febrero con el apoyo. Ahora, cuando no estén los datos, se interrumpe el apoyo, porque nosotros lo que administramos no es nuestra plata, es la plata de la gente y tenemos que tener certeza de que esos recursos van efectivamente a lugares que requieran ese apoyo», enfatizó Lema.

«Acá se generó alarma, y se puso lo político por encima de la alimentación. Por eso, si no hay datos, no hay apoyo», resumió.

Por otra parte, el ministro de Desarrollo Social insistió en remarcar que «la demanda de alimentación bajó si se compara 2022 con 2021».

MIRA TAMBIÉN Video Asistentes a ollas populares pasaron de 100.000 a 60.000, según ONG Uruguay Adelante Consultado sobre qué plazo se dispondrá para que la Coordinadora entregue los datos o se proceda a retirar el apoyo, dijo que a medida que se vayan solicitando los insumos se irá requiriendo información. «La idea es que, si se necesita, el apoyo esté», agregó.

Además, dijo que si queda alguna olla sin apoyo por la falta de información de parte de la Coordinadora, sus impulsores «pueden solicitarlo directamente». «Está la disposición al apoyo alimentario e insumos, pero tenemos que saber a dónde está dirigido y se tiene que acreditar que se instrumentarán hacia la gente que lo necesite. Si no, estaríamos haciendo una mala gestión de los recursos», concluyó.

LINK ORIGINAL: El País

