“Si no fuera por Trump, no estaríamos hablando de elecciones, estaríamos quejándonos de Maduro”: Díaz-Balart | NTN24.COM

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  • 7 de octubre de 2026
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Mario Díaz-Balart Programa: Club de Prensa "Si no fuera por Trump, no estaríamos hablando de elecciones, estaríamos quejándonos de Maduro": Díaz-Balart octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 El congresista republicano Mario Díaz-Balart aseguró en conversación con NTN24 que si no fuera por el presidente Donald Trump y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no se estaría hablando de fijarse una fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela sino que hoy se estaría viendo a Nicolás Maduro bailando descaradamente en las calles. También le puede interesar Mario Díaz-Balart "Si no fuera por Trump, no estaríamos hablando de elecciones, estaríamos quejándonos de Maduro": Díaz-Balart Abelardo de la Espriella Impactantes imágenes del nuevo golpe de De la Espriella a alias "Calarcá": así fue captura de alias "La Morocha" Delcy Rodríguez Detalles de la REUNIÓN ENTRE DELCY Y ENVIADOS DE EE. UU. en Catar antes de la captura de Maduro Régimen venezolano ¿Abandonó Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro? La dictadora interina nunca ha pedido inmunidad contra el tirano Cilia Flores Cilia Flores sufrió problema respiratorio por gas pimienta en la cárcel de EE. UU., según 'Nicolasito' Deportaciones EE. UU. deportó a Nicaragua al opositor Jeffrey Hartin, quien fue torturado y encarcelado en 2018 Compartir en:

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