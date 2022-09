Si no evacuaste a tiempo antes de la llegada del huracán Ian, esto es lo que debes hacer

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Hay condados de Florida donde ya no es posible evacuar: ahora la única opción es resguardarte lo mejor posible en tu hogar ante la llegada del huracán Ian, que según las previsiones tocará tierra pronto en el estado.

El huracán Ian sigue siendo un ciclón de categoría 4 de gama alta con vientos sostenidos de 155 mph (249 kmh) y ráfagas más altas, lo que la convertirá en el ciclón más fuerte que haya tocado tierra en la costa occidental de la península de Florida.

Última hora del huracán Ian en vivo: trayectoria, noticias, llegada a Florida y apagón en Cuba En 12 condados de Florida se ordenó la evacuación obligatoria de comunidades costeras, casas móviles y zonas bajas. Sin embargo, en varios de ellos como Collier, Sarasota y Charlotte, ya es demasiado tarde para abandonar las casas.

«Si estás en cualquiera de esos condados, ya no es posible evacuar con seguridad. Es hora de resguardarse y prepararse para esta tormenta. Esta es una poderosa tormenta que debe ser tratada como se trataría» un tornado que se acerca a tu casa, dijo la mañana de este miércoles el gobernador Ron DeSantis.

Si no lograste evacuar de tu hogar a tiempo, estas son algunas recomendaciones que manejan los el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

publicidad Además de asegurar las puertas externas, cierra las puertas internas. Dirígete hacia una habitación pequeña y sin ventanas o un pasillo en la planta más baja de tu hogar que no esté en riesgo de inundación. Es importante que te mantengas lejos de las ventanas porque te podrías lastimar con vidrios rotos o escombros que estén volando por acción de los vientos fuertes. Ten a mano el kit de emergencia que hayas preparado antes de la llegada del huracán o que tengas en tu casa. Mantente puertas adentro hasta que los funcionarios locales indiquen que puedes salir. «Algunas veces, el tiempo se tranquiliza en el medio de una tormenta pero luego empeora rápidamente de nuevo», explican los CDC, por lo que no deberías fiarte incluso si la situación parece calmarse . Sigue con atención la información oficial. ¿Qué pasa si llamas al 911? Las autoridades de las zonas que se encuentran en la trayectoria del huracán Ian han advertido a los residentes que los equipos de respuesta no saldrán una vez que las ráfagas de viento alcancen cierta velocidad.

«La mayoría de las agencias de respuesta a emergencias se han adelantado y han detenido el servicio de emergencia en este momento debido a los vientos fuertes. Si llamas al 911, lamentablemente durante el punto máximo de la tormenta no podemos salir a prestar asistencia», dijo Patrick Fuller , director de gestión de emergencias del condado de Charlotte.

«Te ayudarán a atravesar la situación, pero no irá ayuda de manera inmediata», agregó.

Esto es así incluso ante emergencias médicas, explicó por su parte el alcalde de Fort Meyers: quienes responden las llamadas del 911 te orientarán, pero no hay garantía de que puedan rescatarte hasta que no sea seguro trabajar sobre el terreno.

