Si no estás bien, no puedes construir un mundo mejor

Entornointeligente.com /

El 26 de mayo de 2018 fue un día negro en la historia de la Amnistía Internacional. Uno de sus empleados, Gaëtan Mootoo, de 65 años, se quitó la vida en la oficina de París. Dejó una carta en la que apuntaba como causas la gran presión de trabajo y la falta de apoyo de sus jefes .

Unas semanas después, un becario de la oficina de Ginebra, Roz McGregor, de 28 años, también se suicidó. Su familia dijo que la organización no le apoyó con la ansiedad aguda que sufría , según ‘The Guardian’.

Unos meses más tarde, tomaba el liderazgo de la ONG un nuevo secretario general, el sudafricano Kumi Naidoo. Se puso como objetivo remontar esta situación, que claramente resaltaba problemas estructurales a nivel de cultura interna con respecto a la salud mental. Además, tenía su trabajo regular, con acciones de protección de los derechos humanos a nivel global, con una alta carga traumática.

Naidoo habló de su experiencia en el Wellbeing Summit For Social Change (Congreso de Bienestar para el Cambio Social), celebrado en Bilbao a principios de junio. Delante de 1.000 asistentes, abrió su corazón. En vez de destacar lo que muchos describen como una gran gestión de una compleja tesitura, admitió que él falló en algo fundamental: cuidarse a sí mismo.

«Subestimé por completo el efecto que estaba teniendo en mi (…) Trabajaba 20 horas al día y tenía un perpetuo déficit de sueño», contó Naidoo. » Estaba siendo un irresponsable, política y socialmente «.

A finales de 2019, Naidoo dejó ese puesto que muchos consideran tan exitoso y empezó «un proceso de sanación». Desde aprender cómo usar la respiración o la meditación para calmar el sistema nervioso hasta trabajar sobre traumas del pasado, incluido el suicidio de su propia madre.

» Nunca más estaré avergonzado o pediré perdón por cuidar de mi propio bienestar «, confesaba. «La lucha por un mundo más justo es una maratón, no un sprint».

Ponte la mascarilla de oxígeno antes de asistir a otros Naidoo no fue el único en abrirse a un nivel tan personal encima del escenario. En los tres días que duró el congreso, decenas de líderes del mundo del activismo, cambio social o que promueven temas de interés público demostraron que ya no se pueden tener discursos solo sobre ideas, sin incorporar nuestros retos como seres humanos . Jay Coen Gilbert, el cofundador del movimiento B Corp, que apuesta por compañías que crean un impacto positivo en la sociedad, reconocía: «Tuve que desacelerar para empezar a crecer».

Una de las historias más repetidas: yo luchaba por mi causa y me dejé la salud en el camino. Yo misma conozco esta cantinela bien, a mí me pasó. Me dejé la piel realizando investigaciones periodísticas que hicieron historia, como los Papeles de Panamá, y en el camino perdí un ovario, se me descuadró la tiroides y tuve síndrome del trabajador quemado.

En los aviones nos dicen: «Póngase su mascarilla de oxígeno primero, antes de ponérsela a los demás». Sin embargo, en las profesiones ‘pasionales’, donde se lucha por injusticias sociales, por construir un mundo mejor, es muy normal olvidarse de ese principio tan básico, de cuidarnos . Los expertos lo llaman ‘síndrome del humano dador’ (en inglés, ‘human giver syndrome’).

La neurociencia y el bienestar Vivimos tiempos complejos, en donde estamos siendo retados a muchos niveles. Solo si nos cuidamos, podremos cambiar la sociedad a mejor y no dañar más el planeta. Esa es la máxima de este primer Wellbeing Summit, que intentó normalizar la importancia del cuidado del individuo, no como algo egoísta, sino por el bien de la sociedad.

El psicólogo y psiquiatra Ricard Davidson, una eminencia en el mundo de la neurociencia, explicó lo que su investigación ha demostrado que son los cuatro pilares fundamentales de una mente saludable :

Estar presente ( conciencia ) Sentirse conectado ( conexión ) Ser curioso ( entendimiento ) Mantenerse motivado ( propósito ) Imagen de la presentación de Richard Davidson. En muchas de las soluciones propuestas, se repetía que parar, pausar este mundo acelerado, es clave . La doctora Sará King lo resumía con una bella y simple frase: «Los tiempos son urgentes, permitámonos desacelerar» .

Quizás una de las cuestiones más disruptivas de este congreso es el introducir el arte como un componente fundamental. No solo había actuaciones musicales entre charlas, sino que parte de la experiencia consistía en disfrutar de arte, instalaciones y conciertos a lo largo de los tres días. El arte como herramienta para la transformación y sanación interior, así como para despertar la creatividad.

Instalación ‘Spark’ (Chispa), que jugaba con burbujas de jabón y luces, como alternativa a los fuegos artificiales. (Cortesía/Wellbeing Summit) Soy suficiente La música también se usó para transmitir mensajes. Desde un coro de góspel que cantaba con un expresidiario hasta una canción que a mí me tocó hondo. Se nos suele valorar por lo que hacemos, no por lo que somos. En esa carrera, parece que nunca es suficiente. ‘I am enough’ (Soy suficiente) te recuerda que eres fantástico así como eres. No siempre hay que estar demostrando.

Esta canción resume para mí el espíritu de lo ocurrido en la conferencia y que es algo que me repito mucho últimamente. Puede que a ti también te sirva. Tenemos mucho por hacer, sí, pero quizás ya hay bastante camino recorrido con estar presente y ser.

Si quieres recibir recomendaciones regulares sobre cómo tener una relación más sana con la tecnología, con el trabajo y cuidar de tu salud mental, puedes suscribirte gratuitamente al canal de Telegram del blog «Tecnosaludables»: https://t.me/tecnosaludables

El 26 de mayo de 2018 fue un día negro en la historia de la Amnistía Internacional. Uno de sus empleados, Gaëtan Mootoo, de 65 años, se quitó la vida en la oficina de París. Dejó una carta en la que apuntaba como causas la gran presión de trabajo y la falta de apoyo de sus jefes .

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com