‘Si no es para mí, no es para nadie’, dijo la mujer que mató a su marido

Un juez de garantías le imputó cargos por homicidio doloso agravado a María Teresa Ovalle

Audiencia. Un juez de garantías le imputó cargos por homicidio doloso agravado a María Teresa Ovalle, involucrada en el homicidio de su cónyuge Máximo Ruíz Martínez.

Este hecho ocurrió el pasado 21 de julio en calle Nogal de la barriada Mirador en El Coco de La Chorrera.

La audiencia no se había hecho antes, puesto que María Teresa estaba hospitalizada, recuperándose, ya que se curaba de una operación en la laringe, pues ella se realizó una cortada en el cuello y otra en la muñeca tras matar a su pareja.

Juan de Dios Justabino Quiel, fiscal adjunto de la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, dijo que en este caso no había violencia intrafamiliar, lo que había eran desacuerdos de pareja, donde la relación había terminado y simplemente la indiciada no quería aceptarlo.

Agregó que en la investigación se recuperó el arma.

‘La dama está en perfecto estado, no se le observan cicatrices por las heridas que se hizo’, sostuvo el fiscal.

Según evaluación medicolegal practicadas por una médico forense se estableció que las heridas fueron hechas por ella misma.

Horas antes del crimen María Teresa había enviado mensajes a familiares que decía que: «estaba cansada de la mala vida que le daba el marido, pero no quería dejarlo, que si no era para ella no sería para nadie», contó una fuente.

