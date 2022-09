Entornointeligente.com /

Japanese sufrió ayer otro ataque cerebral y aprovechó para despedirse, pues aseguró estar preparado para lo que le suceda

Apegado a la palabra de Dios y con mucha fe se encuentra Japanese, quien afronta un delicado estado de salud.

Ayer, el cantante panameño anunció que se dirigía al hospital para realizarse unos exámenes, pues tuvo un ‘ataque cerebral’.

Como si se estuviera despidiendo, el artista urbano arrancó su discurso manifestando: ‘No sé si serán mis últimas palabras’, añadió que ha estado dejando música para el disfrute de su público y compartió parte de un nuevo tema.

‘Gracias a la gente que me ha apoyado, Dios me los bendiga. Ayer tuve un ataque cerebral y voy a hacerme un CAT. Yo he grabado muchas canciones para que ustedes la tengan ahí. Si me voy, me voy con Dios. Y -estoy- con ustedes, mi gente linda de la capital, el interior y Colón’.

Esta no es la primera vez que Leavitt Zambrano -nombre real del reguesero- usa palabras de despedida.

A inicios de este mes, confesó: ‘No sé si serán los últimos videos, solo les pido que oren por mí. Me han encontrado una hemorragia en el cerebro’.

Las complicaciones de salud que ha tenido ‘El Tío Japa’ surgieron en mayo, cuando sufrió un derrame cerebral que lo dejó en coma.

Los pronósticos médicos eran reservados, debido al estado delicado en el que se encontraba. Pero, como si fuera un milagro, poco a poco comenzó a escuchar, a ver y a hablar; y luego dio sus primeros pasos.

En medio de su recuperación, confesó su testimonio, asegurando que en su estado de coma pasó por lo que define como ‘El Valle de la Muerte’.

‘Vi mucha gente; de lejos vi una sombra y yo le cuestioné: ‘¿Cómo voy a mantener a mi familia?’ Oí una voz que decía: ‘Las oraciones llegaron», relató el colonense para luego prometer que dedicaría su vida a Dios.

Leía todos los comentarios cuando me decían que tengo que sacar un tema para Dios. No sé si me vaya, pero ahí está’

