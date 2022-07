Si María Lo de Masterchef 10 las lleva, por algo será: cazamos unas zapatillas Reebok prácticamente idénticas a las suyas con precio rebajado

Entornointeligente.com /

No lo vamos a esconder: seguimos recuperándonos de la intensidad de la final de ‘ MasterChef 10 ‘. Programa tras programa, hemos ido fichando los looks de María, que ha resultado ser la ganadora de la edición, y hoy nos lanzamos a comentar sobre su gusto por las zapas .

En Trendencias Cómo combinar unas zapatillas deportivas en tu look para ir al trabajo Las zapatillas deportivas son las reinas de los estilismos de los concursantes de ‘MasterChef’, ya que es un calzado diez para estar de pie durante horas, cocinar a ritmo vertiginoso y no los pies no sufran en el intento. En la final del programa, María luce unas sneakers de aire retro que merecen una dosis de atención especial.

Reebok Royal Complete 3.0 Low. 55 euros , 44 euros .

Reebok Royal Complete 3.0 Low

PVP en Reebok 44,00€ De corte minimal y fusión de blanco y granate, las zapas de vencedora son una oda a la atemporalidad. Tras analizar al detalle cada frame donde aparecen estas zapatillas en pantalla, meteríamos la mano en el fuego y diríamos que son unas Reebok.

En Trendencias Cómo combinar unas zapatillas deportivas con un look más formal y arrasar en cualquier ocasión En especial, el modelo Reebok Royal Complete 3.0 Low. Eso sí, no lo podemos asegurar el 100%, pero son tan parecidas que cuesta pensar que es otro diseño. Por suerte para nuestros bolsillos, en la web de la firma hay un colorway rebajado que está disponible en varias tallas. El precio cae de los 55 euros a los 44 euros .

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | @ marialomchef10 , MasterChef, Reebok

