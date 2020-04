“Si la Meca tanca, nosaltres també”

El Ramadà d’aquest any —el 1441, segons el calendari islàmic— també serà molt diferent. Tret que algun imam decideixi actuar pel seu compte, no hi haurà oracions massives en oratoris ni poliesportius. Serà, per força, una celebració més íntima, familiar, introspectiva. Ha estat una renúncia dolorosa però consensuada per les tres principals federacions de musulmans a Catalunya, amb les quals el Govern manté una interlocució. “No podrem resar comunitàriament, ni a la mesquita ni a altres llocs habilitats”, afirmen en un comunicat que atén les recomanacions de la Generalitat als grups religiosos per la crisi del coronavirus .

El mes del Ramadà arrenca, segons el calendari lunar, la nit del dijous al divendres, encara que caldrà respectar el que digui el cel. “Jo soc dels que prefereix esperar a l’últim dia per comprovar-ho”, diu somrient Abdelkrim Latiffi, marroquí i president de la comunitat que regenta la mesquita Mariam, situada en un local comercial de Badalona. “No cal arriscar-se, sinó aplicar el sentit comú i protegir l’ésser humà. L’oració es pot fer a casa”, reflexiona. “Potser tornem a l’origen, a estar amb la família llegint l’Alcorà i aprofundint-hi. Però és veritat que ens sap greu perquè a la mesquita aquests dies es crea un ambient de solidaritat i germanor”.

MÉS INFORMACIÓ L’últim dia del Ramadà El ramadà comença avui per a 1.700 milions de musulmans Per a Taib el Harrak, que lidera la comunitat islàmica de Figueres (Alt Empordà), no poder anar, en grup, a l’oració nocturna de Tarawih suposa un gran sacrifici. Però cal assumir-lo. “Fa més d’un mes que tenim la mesquita tancada; totes les de Catalunya, que jo sàpiga, ho estan”, afirma. “Si la Meca està tancada, nosaltres també. I si la Generalitat ha dit que no podem obrir és que no podem obrir, cal seguir les normes”. El Harrak explica que els musulmans poden complir amb les seves obligacions religioses en situació de confinament. “No hi ha problema a seguir el mes d’oració cadascú a casa seva. No podríem garantir resar junts en condicions de seguretat. Si volen venir 300 o 400 persones, no podem deixar-ne entrar 20”.

La Generalitat, en realitat, no ho ha prohibit (no pot fer-ho), sinó que ha desaconsellat l’activitat en centres de culte. I ha demanat als ajuntaments que no cedeixin espais a les comunitats. Però el decret del Govern central sobre l’estat d’alarma permet l’assistència a llocs de culte, sempre que s’adoptin mesures per “evitar aglomeracions de persones”. S’ha de garantir, en tot cas, que es respecta la distància d’almenys un metre de separació entre els fidels.

Latiffi, de Badalona, explica que als musulmans els resulta impossible complir aquesta exigència. “Podem limitar l’aforament, però no podem inventar-nos una nova manera de resar. Tal com ho fem nosaltres, l’oració no pot fer-se de manera separada”.

Mohamed Iqbal, el responsable del centre islàmic pakistanès Camí de la Pau, diu que se sent confós. Encara que el Govern permeti els actes religiosos, no preveu que un ciutadà pugui sortir al carrer per anar-hi. “Hi ha una contradicció enorme. Si una persona surt de casa i la policia li regala una multa de 600 euros perquè no considera de força major anar a la mesquita, llavors què passa?”, es pregunta. Per això està sospesant si farà algun tipus d’activitat pel Ramadà. “Hem estat tancats des de l’inici d’aquesta crisi per evitar qualsevol disgust als fidels i evitar contagis”, es queixa.

Iqbal lamenta la “pèrdua econòmica” que suposa el tancament per a les comunitats; especialment, en època de Ramadà, quan augmenten les relacions socials i familiars del col·lectiu. El comunicat de les tres federacions més representatives recomana ajudar des de casa “materialment i moralment” a qui ho necessiti, especialment a les víctimes del virus i les seves famílies. Les entitats assumeixen que, encara que s’allarga tot un mes, el més probable és que “se segueixi amb la recomanació d’evitar aglomeracions i reunions grupals”.

