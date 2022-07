Entornointeligente.com /

«Si hubiese sabido, no me meto con esa loca»: exjevo de ucraniana Julio 14, 2022 por Percha «Si hubiese sabido, no me meto con esa loca», fueron las palabras con las que Miguel Ángel Linares respondió al ser preguntado de si conocía el historial delictivo de Nathalya Kasianoba,la inmigrante ucraniana que pagó para que lo secuestraran y torturaran en su presencia.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso un aplazamiento de la medida de coerción en contra de una ciudadana ucraniana arrestada el pasado lunes, acusada de haber torturado y dejado por muerto a un hombre dominicano que fue su pareja sentimental.

El magistrado fijó para el próximo 20 de julio la audiencia en la que escuchará, brevemente, el macabro crimen por el que fue sometida la extranjera de nombre Natalya Kasianova.

