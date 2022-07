Si hay risa que siga el buen momento

Entornointeligente.com /

Hay personas que los besos en la boca, el cuello y el cuerpo en general les produce risa, ¿a que se debe?

Puede deberse a nervios, cosquillas, hipersensibilidad, a que no se este cómoda, o cause gracia la situación en la que están. Si esto genera angustia, hay que consultar, si no simplemente disfrutarlo.

Si una mujer siente asco por la saliva o el olor del hombre ¿puede tratarse de una fobia?

Si el problema es que el hombre no se cuida, la mujer lo siente como algo ofensivo, como una falta de respeto o de cuidado. También puede existir una fobia o aversión sexual de parte de esta persona que tiene intolerancia al otro, a veces hay que acudir a tratamientos psicológicos o incluso psiquiátricos.

¿Es cierto que existen alimentos con propiedades afrodisíacas?

Hay algunas teorías que dicen que alimentos con vitaminas E o ciertos vasodilatadores favorecen la actividad sexual. Es muy difícil de probar la certeza de esto y de que las concentraciones sean suficientes para causar un efecto. Sin embargo, creo que el efecto placebo y la fantasía que rodea a todo esto ayudan en algunos casos a generar los efectos deseados.

Expulsar gases por la vagina puede dar mucha vergüenza. ¿Cómo se puede controlar?

Hay algunas posiciones que favorecen la entrada de aire a la vagina y ciertos movimientos que favorecen su expulsión. Todo puede controlarse cambiando de posición; o incorporal lo que sucede al mismo juego sexual.

Existen ciertas dudas respecto al mundo sexual, despejo sus un incógnitas con estas respuestas’.

