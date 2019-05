Si hay contingencia no circularán vehículos 0 y 00 | La Crónica de Hoy

Entornointeligente.com / Los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México pondrán en marcha el Nuevo Programa para Prevenir y Responder a las Contingencias Ambientales Atmosféricas, que desde hoy restringe la circulación de los vehículos con calcomanías 0 y 00, cuando se decrete Contingencia Ambiental. En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la restricción se aplicaría en casos por contaminación de ozono, PM10 y PM 2.5, por lo que dejará de circular el 20 por ciento de los vehículos con holograma 0 y 00, con base en la terminación de la placa.

Los únicos vehículos que no pararían serían únicamente los híbridos y eléctricos. Asimismo la mandataria explicó que habrá una nueva Fase Preventiva que se activará con base en el pronóstico del día siguiente, pero sólo en caso de que haya 70 por ciento de probabilidad de que se alcancen los 140 puntos Imeca para ozono y 135 para PM 10 y 2.5. “En función del pronóstico reportado en la página de la Secretaria de Medio Ambiente de la CDMX, si anticipa que al día siguiente se llegará a los 135 Imeca, se detonará la fase preventiva a las 14:00 horas”. Dijo que en esta nueva fase habrá algunas medidas restrictivas como: sugerir no hacer actividades al aire libre y tendrán que dejar de circular el 50% de los vehículos oficiales de uso administrativo, es decir, cerca de 150 mil vehículos. Recordó que la Fase 1 seguirá activándose a partir de los 150 puntos; para la Fase 2 será al llegar a los 200 puntos Imeca, mientras que la Fase Combinada (ozono y partículas) se decretará en caso de que uno de los contaminantes se encuentre en 150 puntos y otro en 140. En la conferencia que se realizó en el Museo Interactivo de Economía estuvo el director de la Comisión Ambiental Metropolitana, Víctor Hugo Páramo; el gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo y el premio Nobel de Química, Mario Molina. El gobernador del Estado de México anunció que serán 59 los municipios de su territorio en los que se aplicará la Contingencia Ambiental, incluida la aplicación del Hoy No Circula. A su vez Claudia Sheinbaum señaló que las medidas anteriores sólo contemplaban parar a los vehículos con holograma 1 y 2; sin embargo, al incrementarse el número de autos nuevos, se genera una congestión vehicular que provoca una mayor contaminación. En tanto, Mario Molina, aseguró que estas acciones son insuficientes. Si bien aclaró que no dejan de ser medidas importantes, es indispensable tener acciones a largo plazo para prevenir la emisión de partículas ultrafinas como las PM 2.5, como regular el uso de aerosoles y tener un transporte público “de primera”, pues hay que evitar que aumente la flota vehicular particular, pero para ello es necesario un buen transporte público”, afirmó. Molina aseguró que es necesario actuar para evitar las partículas ultrafinas PM 2.5 en el aire, pues tienen efectos en la población más vulnerable, además de que está comprobado científicamente que afectan en el desarrollo pulmonar de los niños. Imprimir

LINK ORIGINAL: Cronica

