Si has flipado con el cortador-tenedor de sandía, estos utensilios arreglavidas de Ikea te van a encantar

Si te has topado con él en alguno de tus feeds de redes sociales durante los últimos días, es imposible que el cortador-tenedor de sandía y melón viral del momento no te haya volado la cabeza. Con su diseño especial, permite cortar este tipo de fruta en forma de dados y en cuestión de segundos. De forma más fácil imposible, además, lo único que necesita para convencer a perezosas de la cocina como yo. Sin embargo, no es el único utensilio que puede animarnos a comer más fruta y cocinar nosotros mismos en nuestro día a día.

En Trendencias Once utensilios para vagos que hemos encontrado en Ikea para ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas de casa Esta herramienta que se ha viralizado en redes por permitir cortar la sandía en cubos perfectos y servirlos sin tener que dominar el cuchillo ni lidiar con el agua que este alimento desprende , puede conseguirse a través de Amazon. No obstante, mientras esperamos a que Ikea se decida a vender también la herramienta de moda, hay muchos otros accesorios que ya podemos encontrar en la cadena sueca para que los vagos nos animemos a pasar más tiempo en la cocina y no morir de inanición.

2 en 1 sandía cortadora y cortadora de acero inoxidable tenedor de corte de frutas Melón Cubo herramienta de corte para utensilios de cocina

Hoy en Amazon por 12,86€ Cortar y quitar el corazón de las manzanas nunca había sido tan fácil. Solo tienes que poner la manzana en una superficie firme, colocar el cortamanzanas encima y presionar hacia abajo. Tan sencillo que podrás hacer todos los pasteles que quieras .

SPRITTA, Cortamanzanas, verde

PVP en Ikea 3,00€ Los buenos utensilios de cocina permiten disfrutar cuando cocinas. Este accesorio es práctico, estable y seguro . Además, se limpia y guarda fácilmente.

IKEA 365+, Mandolina, negro

PVP en Ikea 7,00€ ¿Te gusta el ajo? Entonces esto no te puede faltar. Con este exprimidor de ajos , no tendrás que pelar los dientes. Solo tienes que meter el ajo en la pieza interior y exprimirlo.

KONCIS, Exprimidor de ajos, ac inox

PVP en Koncis 5,00€ El puré de patatas es un acompañamiento perfecto para la carne y el pescado, y es muy fácil de preparar con este resistente utensilio de acero inoxidable . Solo tienes que poner la patata cocida en la prensa para que salga por los orificios.

IDEALISK, prensa patatas, ac inox

PVP en Ikea 19,00€ ¿Te gustan los bocadillos con huevo? Entonces te encantará este cortahuevo. Todo lo que tienes que hacer es pelar el huevo, colocarlo en la zona redondeada de ranuras y bajar el asa para cortar el huevo en rodajas perfectas.

SLÄT, Cortahuevo, amarillo

PVP en Ikea 1,00€ Estos cortadores de verdura son perfectos para cortar verduras y hortalizas en largas tiras decorativas que puedes usar en ensaladas o pastas. O mejor: sustituye la pasta por estas tiras de verduras.

UPPFYLLD: Cortadora de verdura juego 2, naranja claro/verde vivo

PVP en Ikea 3,00€ Es un clásico por algo . Con este pelador, es muy fácil separar la carne de la fruta de su piel y hacer tiras decorativas de pepino, zanahoria y calabacín para la ensalada. La forma y el material del mango te permiten sujetarlo bien, para que triunfes siempre en la cocina.

IKEA 365+ VÄRDEFULL: Pelador, negro

PVP en Ikea 5,00€ Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | Ikea y Amazon

