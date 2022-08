¿Si el ejército nació hace 108 años para defender a México de una guerra, por qué no se disuelto?

Entornointeligente.com /

1. México nunca ha estado en hechos o peligros de Guerra, tal como la han sufrido los países participantes de la primera y segunda guerra mundial y todas las naciones amenazadas, bombardeadas e invadidas por los EEUU después de 1945. ¿Si nunca ha estado en guerra para que le ha servido ese ejército que nació en Teoloyucan en agosto de 1914 –hace 108 años- bajo el mando de Carranza y Obregón?

2. Se ha dicho que muchos criticamos y no proponemos nada: yo propondría la disolución del ejército y que sus casi tres mil miembros laboren en cinco o seis fábricas abiertas por los multimillonarios Slim, Larrea, Salinas Pliego, Bailleres. Que los tres o seis mil uniformes sean repartidos (pantalones y camisas separados, botas) entre la gente que los necesite y que el dinero que reciben los militares se devuelva al presupuesto del Estado.

3. No sé cuál es el objetico de creación de la Marina que -si es el mismo del ejército de defender al país de alguna invasión o guerra—pues debería también disolverse. Se de algunos países sin ejércitos y muy poca policía (Suiza, Casta Rica) y se la pasan muy bien. Los yanquis –el gobierno más guerrerista del mundo- no necesitan invadirnos porque hace mucho tiempo que han penetrado a México con la CIA, FBI, DEA, además con su comercio, con los medios de información y su cultura.

4. Además, ante una invasión yanqui a México –que sería una auto invasión- nada podrá hacer nuestro pequeño ejército. El único peligro sería que en México pidan muchos que (al tener nuestro país a muchos millones de trabajadores migrantes en EEUU, enviado divisas cada año) sigan diciendo o ambicionando que: «si los yanquis se llevaron en 1848 más de la mitad de nuestro territorio, que se lleven ya todo el país para convertirnos en estadounidenses ricos».

5. No hay nada que analizar o discutir sobre la composición del ejército. Yo he visto decenas de mantas colocadas en el centro de poblaciones de los estados de la República, solicitando, invitando, casi suplicando, a ingresar al ejército. Conozco la vida campesina, la falta o poco empleo en el campo y sé que (por falta de alimentación) «viven de milagro» desde hace varios siglos. Muchos se inscriben, pero muchos también abandonan la idea por no coincidir con sus costumbres en los pueblos.

6. El 90 por ciento de los soldados del ejército es de origen pobre y miserable que ingresó a él por falta de trabajo seguro y salarios; sus jefes poseen salarios mucho más grandes, siguiendo las costumbres de todo el sistema capitalista. Así que la defensa de que el ejército no se disuelva, vendría del mismo ejército. Además, se olvida que en México hay más de dos mil policías de distintas dependencias al servicio del gobierno federal, estatal y municipal que se podrían encargar del llamado «orden interno».

7. Se acabarían las protestas contra AMLO que exigen no militarizar al país. Se dejará de decir que el fascismo se está adueñando de México al no encarcelar a jefes militares claramente ligados a narcotráfico. Se acabaría la acusación de que AMLO busca reelegirse. Si se obligara a los multimillonarios –que en el país hay más de mil- a abrir fábricas para producir artículos de la industria alimenticia, artículos de primera necesidad para el mercado interno, la población recuperaría su confianza al ver que la producción obliga a bajar los precios.

8. ¿Se imaginan no ver soldados y marinos uniformados en las calles, no sentir el miedo, la presión y el pensamiento de guerras que la población ha vivido desde 1914? Por ello –además de la urgencia de encontrar una salida para frenar el narcotráfico y sus alianzas- mi única propuesta es la desaparición de esas instituciones innecesarias para que sus integrantes se transformen en trabajadores como todos. (28/VIII/22)

