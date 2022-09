«Si el día de mañana no estoy. Dios me los bendiga», Japanese

Entornointeligente.com /

El artista solo pide que oren por su salud

El reguesero, ‘ Japanese ‘ cuyo nombre real es Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Pero está confiado que el único que puede hacer un milagro y restaurar su salud es Dios. ‘Japa’ confesó: «No sé si serán los últimos videos, solo les pido que oren por mí. Me han encontrado una hemorragia en el cerebro «. «Arriba de Dios no vive nadie», publicó el intérprete de ‘Govana’ en una nueva cuenta de Instagram en donde sus seguidores pueden seguir de cerca cómo se encuentra su salud. El intérprete de ‘ Satélite ‘ se apoya con una silla de ruedas para su movilidad en casa. Tiene muchos ánimos para levantarse. Aprovechó su intervención en la red social para agradecer a todos aquellos que se han preocupado por Él y han ofrecido sus palabras de ánimo. «Si el día de mañana no estoy. Dios me los bendiga», se adelanta ante cualquier dificultad y prepara a sus seguidores para lo peor. Ha dicho que si Dios le da la oportunidad de volver a caminar se dedicará a predicar la palabra del Señor. Reveló en días pasados que sufrió el derrame que lo dejó en coma, pasó por lo que define como «El Valle de la Muerte’. «Vi mucha gente, de lejos vi una sombra y, Yo le cuestioné: «¿Cómo voy a mantener a mi familia?» Oí una voz que decía: » Las oraciones llegaron «, relató ‘Japa’ con mucha convicción cuando lo decía. El artista sufrió un derrame cerebral el pasado 13 de mayo.

Puedes leer: Hospitalizan a Japa de emergencia tras sufrir un derrame cerebral

> Insiste en que ‘crean en Dios’ y en su testimonio

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com