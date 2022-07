'Si Dios fuera Mujer', la película sobre Laura, una niña de nueve años, y su tránsito de género

Entornointeligente.com /

Hay temas que solamente son legítimos si cuentan con la aprobación de las mayorías, condicionados por la moral o la religión, y hay otros que también lo son, aún siendo polémicos y no aceptados por muchos, porque enfrentan los tapujos de la sociedad y sus creencias. Este es el caso de la cinta ‘Si Dios Fuera Mujer’ que, aunque poco tiene que ver con doctrinas, toca un tema sensible, la transición hacia un nuevo género y las infancias trans.

Esta cinta que fue estrenada en salas de cine de todo el país hace una semana, y que ha recorrido importantes festivales del mundo como el Sheffield Doc Fest de Reino Unido, el Festival de Cine de las Américas de Nueva York, Taffny, el FICCI, entre otros, cuenta la historia real de Laura, una niña trans de nueve años que vive junto a su familia inmigrante colombiana, en un pequeño pueblo en España.

Allí, deseosa de hacer su primera comunión y en medio de los preparativos para el gran evento, surgen duelos, recuerdos, nostalgias, emociones intensas, pero sobre todo, un amor incondicional de familia. El vivo retrato de una niña en crecimiento, junto a una madre y un padre que con amor se adaptan a este nuevo presente.

Su directora, la colombiana Angélica Cervera, quien estará en Cali para un conversatorio en la Cinemateca del Museo La Tertulia este sábado 16 de julio a las 6:00 p.m., habló con El País sobre la obra cinematográfica que pone sobre la mesa temas de infancia y de género.

La película materializa el tránsito de género de una niña y ahonda en las entrañas de una familia que trabaja en aceptar esa realidad. ¿Qué la impulsó a tocar este tema?

‘Si Dios fuera Mujer’ no se centra en el tránsito de género de una persona, este solo es el punto de partida. Es una historia que quiere mirar muy de cerca lo que sucede en una familia colombiana, migrante, muy tradicional, conservadora, católica y machista, cuando Laura ya ha hecho el tránsito. Es desde este punto, cuando se intenta volver a construir una cotidianidad que tiene algunas variaciones. Siendo Laura una niña feliz y con una infancia muy digna, mientras que son sus padres los que orbitan en esa dualidad de lo que está bien o mal, en ese proceso aparecen algunos duelos del pasado y miedos del futuro. Así que esta película mira de una manera muy empática a los miembros de esta familia, pero, además, trata de resaltar lo que sucede cuando los padres deciden acompañar el tránsito de sus hijos, en este caso de Óscar que pasa a ser Laura y cómo eso marca la diferencia en la vida de ella. Normalmente el cine ha representado a las personas trans desde la marginalidad, el rechazo, los entornos violentos, aquí queremos mostrarles, más que a la comunidad trans, a las familias y lo valioso que es que ellos estén presentes en esa etapa.

Algo que es muy atractivo, pero a la vez polémico, es el nombre de la película, ¿por qué usar a Dios en ella?

El título viene de una pregunta que hace Laura en su catequesis. Lo que intenta esta cinta es acercar a muchas personas con esos valores humanos como la empatía, el amor, la mujer que cuida, protege, salva, y de alguna manera y eso le daba cada vez más peso a este título. No tiene una intención comercial, ni incendiaria, lo que queremos es que ese título nos lleve a pensar en un mundo más posible, sabemos que es un mundo machista y que aunque estamos intentando desarraigarnos de eso, es un proceso lento y largo.

¿Cómo fue el proceso de aceptación de esta familia que documenta el filme?

Laura es mi prima y es una niña que atraviesa muchos sistemas y estructuras hegemónicas dentro de la familia y de la iglesia, de forma muy auténtica y no desde la típica lucha del héroe, sino escuchándose a sí misma y cumpliendo su deseo de ser. Esa relación con mi familia y ver cómo en un principio sintieron que todo se derrumbaba para luego ser capaces de superar su machismo y moralismo, y hacer todo eso a un lado para acompañar a Laura a llevar una vida feliz. Eso me dio el derecho como mujer, bigénero, heterosexual, de hablar de un personaje trans.

¿Cómo han tomado las personas este largometraje, teniendo en cuenta que muchos rechazan la idea de que un niño, a tan corta edad, tome decisiones tan importantes como las de Laura, teniendo plena consciencia de su identidad?

Es muy subjetivo decir que ella no debería tenerlo claro, cuando es algo que ha sentido desde que tenía uso de razón. Todas las historias son distintas, esto no busca mostrar cómo es que se «convierte» una persona, ni dictar sentencias de qué comportamientos son buenos o no. Aquí Laura nunca sintió que hubiera hecho un tránsito, porque siempre se sintió una niña, solo que un día ya no fue capaz de vivir más en ese cuerpo o en esa representación social y quiso ser consecuente con lo que siempre había sentido. Creo que es importante escuchar a los niños y acompañarlos.

La cinta, protagonizada por Laura y su familia real, fue exhibida por primera vez en la sección ‘Into The World’ del Sheffield Doc Fest, donde se presentan cineastas consagrados y talentos jóvenes.

Foto: Especial para El País

Cuestión de inclusión «La gente que no ha visto la película ha estado en contra, desde el título en adelante. Me han dicho que hay temas más importantes de los cuales hablar, nos citan versículos de la biblia y en general hay un rechazo muy grande, no porque se cuente esta historia sino porque se reconozcan estos personajes. Pero aquellos que la han visto la han recibido muy bien, esta es una película que quiere llegarle al público familiar y hemos tenido una respuesta muy bonita. Creo que la gente a través del filme ha entendido, de una manera muy cercana, y en un lenguaje más sencillo, que es un tema real y que hay reflexionar en torno a él».

