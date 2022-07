Si dimette Adriana Lastra, numero 2 di Sánchez nel PSOE

Entornointeligente.com /

MADRID — Cambiamento di peso nel Partito Socialista spagnolo (PSOE). In mattinata, la sinora numero 2 di Pedro Sánchez nella formazione, Adriana Lastra, ha annunciato le proprie dimissioni. «Nelle ultime settimane ci sono state delle novità importanti nella mia vita personale che mi richiedono tranquillità e riposo», si legge in una nota ufficiale distribuita a giornalisti. L’annuncio ha scatenato un’ondata di ricostruzioni e indiscrezioni.

Lastra, 43 anni, ha spiegato nel comunicato che tali questioni personali l’hanno costretta a prendersi «un congedo dal lavoro che durerà ancora un po’ tempo». La socialista è altresì deputata.

Secondo quanto scritto su Twitter dal governatore delle Asturie (regione d’origine di Lastra) Adrián Barbón, anche lui un socialista, la sinora numero due del premier nel partito ha deciso di fare un passo indietro per «la necessità di riposare e mantenere la massima tranquillità per la sua gravidanza».

Media e osservatori fanno notare che l’annuncio della numero 2 del PSOE arriva proprio in un momento in cui, secondo indiscrezioni, Sánchez (segretario generale della formazione) stava meditando cambiamenti interni, con il partito reduce da due risultati elettorali regionali (Castiglia-León e Andalusia) non soddisfacenti.

Proprio un anno fa, il premier aveva messo in atto una serie di cambiamenti ai vertici del partito dopo la débâcle elettorale di Madrid (dove la popolare Isabel Díaz Ayuso sfiorò la maggioranza assoluta), momento in cui nominò Lastra come sua vice. Uno dei possibili problemi interni riscontrati, segnalano indiscrezioni, sarebbe la scarsa sintonia tra la politica asturiana e Santos Cerdàn, numero tre del partito.

Alcune esponenti politiche dell’opposizione, come la popolare Cuca Gamarra, hanno criticato il fatto che il passo indietro di Lastra sia associato a una gravidanza. «Dovrebbe esserci sempre la possibilità di non dimettersi, qualunque sia la responsabilità della carica ricoperta», ha affermato la prima. «Questa non è la via delle parti opportunità», ha aggiunto.

Intanto, è arrivato il ringraziamento diretto a Lastra da parte di Pedro Sánchez. «Sei una socialista esemplare, grazie per il tuo impegno», ha scritto su Twitter, «continueremo a lavorare insieme».

