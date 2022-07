Si buscas un calzado infalible para un evento de verano, toma nota de estas sandalias plateadas de El Corte Inglés

Entornointeligente.com /

¿Has sido invitada a un evento especial este verano y estás en busca y captura de los accesorios para cerrar el look ? Seguramente la información que vamos a ofrecerte te interese, y mucho.

Cuando deseamos formar un estilismo de infarto y queremos aprovechar un vestido de fiesta que tengamos en casa, podemos optar por complementos metalizados para dar ese push tan necesario en materia de estilo sin gastarnos mucho ni volvernos locas por el camino, como hace Tamara Falcó.

En Trendencias Tamara Falcó luce las sandalias de tendencia perfectas para combinar con su look de invitada Estábamos tan tranquilas viajando por la web de El Corte Inglés cuando, de golpe, nuestro corazón se ha acelerado. Y no, no hemos visto la foto de nuestro crush , hemos topado con unas sandalias que gritan lookazo en cada detalle.

Sandalias de tacón con tiras cruzadas y cierre al tobillo. 89,90 euros en El Corte Inglés.

Sandalias de tacón de mujer con tiras cruzadas y cierre al tobillo

PVP en El Corte Inglés 89,90€ Firmadas por Vienty , estas sandalias (llamadas Adele) destacan gracias a las tiras cruzadas y atadas a la pierna con cierre de hebilla. Además, nos flipa el detalle de la puntera acabada en punta y la original forma del tacón . Por cierto, la altura del tacón es de 6,5 cm, perfecto para bailar durante horas sin sufrir en exceso.

En Trendencias Siete sandalias de tacón de las rebajas de verano de Marypaz con las que sueña toda invitada En relación con la comodidad, este modelo incluye plantilla de piel con gel , así que no tenemos que ser expertas en caminar por las alturas para aguantar toda la noche. El último detalle que queremos destacar es que cuentan con el sello made in Spain , que siempre es un plus .

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | @ marifrubies , El Corte Inglés

