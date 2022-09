Si apre oggi Festival del Cinema Spagnolo Emergente

Entornointeligente.com /

CIUDAD REAL – Circa 20 produzioni cinematografiche, laboratori, monologhi, un tour gastronomico e tante altre attività. Sarà inaugurata questa sera la tredicesima edizione del Festival del Cinema Spagnolo Emergente, evento patrocinato dall’Ambasciata d’Italia a Madrid.

La manifestazione culturale, che ha già destato tanto interesse tra gli amanti della settima arte, concluderà sabato 1 ottobre.

Per questa edizione, il Paese scelto come ospite d’onore è l’Italia, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Non è una coincidenza che oggi, alle 19.30, sia prevista la proiezione di «Teorema», uno dei capolavori del grande regista e intellettuale italiano, che aprirà il Festival.

Redazione Madrid

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

