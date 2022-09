Si Alejandro Zendejas se decide por México, ¿con quiénes compite por la posición?

Entornointeligente.com /

Alejandro Zendejas demostró con el América que tiene la calidad para jugar en la Selección Mexicana . El extremo por derecha aún no define su futuro futbolístico a nivel representativo, pues tanto Estados Unidos como México quieren asegurarlo para el futuro.

El elemento de 24 años de edad cuenta con la doble nacionalidad, tanto estadounidense como mexicana, por lo que puede jugar con ambos combinados, pero el elemento aún no decide al cien por ciento a cuál país representará.

Incluso, la semana pasada existió la polémica por el caso AlejandroZendejas , ya que como no firmó un documento para comprometerse oficialmente a cambiar de federación, no puede ser tomado en cuenta por la Selección Mexicana .

Pese a todo, si Alejandro Zendejas decide al final jugar por México , ¿a quién enfrentaría como competencia por la posición ?

Tecatito Corona El ‘ Tecatito ‘ es su principal competencia en la posición . El jugador del Sevilla es el extremo por derecha natural en el esquema de Gerardo Martino y uno de los que encabeza el tridente titular de la Selección Mexicana .

Alejandro Zendejas no se ha comprometido formalmente a jugar con la Selección Mexicana. Imago7 Si bien en este momento se encuentra lesionado, en el Tricolor quieren esperarlo, pues consideran que Corona podría recuperarse a tiempo para jugar en la Copa Mundial de Qatar 2022 y así el ‘Tata’ tenga muchas más opciones en el ataque.

Chucky Lozano De forma muy ocasional, el ‘ Chucky ‘ ha disputado partidos con el Tricolor como extremo por derecha, aunque su banda habitual es la izquierda. El elemento del Napoli se ha situado por la misma banda que Zendejas cuando el ‘ Tecatito ‘ no inicia, ya que el ‘Tata’ Martino manda, regularmente, a Alexis Vega como extremo por izquierda.

Roberto Alvarado El ‘ Piojo ‘ es otro de los jugadores que manda Martino por derecha, sobre todo cuando son partidos en los que los elementos europeos no están presentes. El jugador de las Chivas es constante por aquella banda debido a su perfil zurdo, ya que puede recortar hacia adentro y quedar de frente a la portería con el balón controlado en pierna más hábil.

Uriel Antuna El ‘ Brujo ‘ es el recambio natural del ‘ Tecatito ‘ y del ‘Chucky’. Si bien el atacante de Cruz Azul puede jugar por ambas bandas, es más común verlo por la banda de la derecha con la Selección Mexicana , no solo de cambio, sino como titular cuando los jugadores que militan en Europa no son constantes debido a que no hay fechas FIFA.

Diego Lainez Uno de los elementos más jóvenes en el Tricolor y en la posición. También de perfil zurdo, el jugador del Braga acostumbra a estar por banda derecha para quedar perfilado naturalmente de cara a la portería cuando corte al centro.

