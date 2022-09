Shields-Marshall pospuesta tras la muerte de la Reina Isabel II

Entornointeligente.com /

La cartelera con la pelea por el campeonato indiscutible de peso mediano entre Claressa Shields y Savannah Marshall, junto con el combate de unificación por el título de peso superpluma entre Mikaela Mayer y Alycia Baumgardner, se pospuso debido al duelo tras la muerte de la Reina Isabel II en Escocia el jueves .

Los combates fueron reprogramados provisionalmente para una fecha provisional del 15 de octubre en el O2 Arena de Londres.

La decisión se tomó luego de reuniones de consulta con funcionarios del gobierno británico y las regulaciones del país durante un período de luto por la difunta monarca, quien se desempeñó como Reina de Inglaterra durante más de 70 años.

El jueves por la noche, BOXXER, el promotor de la cartelera que estaba programada para el O2 Arena en Londres, cambió los planes para el pesaje del viernes, cerrándolo al público y a los medios, pero manteniéndolo en el calendario en caso de que la cartelera recibiera el visto bueno para continuar el sábado.

«Su Majestad, la Reina Isabel II fue una líder icónica e inigualable para nuestra nación y una inspiración para las mujeres de todo el mundo», dijo el promotor de BOXXER, Ben Shalom, en un comunicado. «Su liderazgo y su fuerza de carácter demostraron que no había límites para lo que las mujeres pueden lograr».

Las boxeadoras estelares de la cartelera recurrieron a las redes sociales para expresar sus condolencias por el fallecimiento de la Reina.

My condolences to the people of the UK 🇬🇧 Rest In Peace Queen Elizabeth ❤️

— Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) September 8, 2022 My condolences to the people of the UK…rest in peace, Queen Elizabeth.❤️

— Mikaela Mayer (@MikaelaMayer1) September 8, 2022 I offer my sincerest condolences to the people of the UK for the loss of its longest serving Monarch, Queen Elizabeth. She meant so much to so many and served as a source of stability for her nation.🤍

— Alycia Baumgardner (@alyciambaum) September 8, 2022 La cartelera Shields-Marshall, una noche de peleas femeninas exclusivas, incluyendo la presencia de las atletas olímpicas Caroline Dubois, Lauren Price, Karriss Artingstall y Ginny Fuchs, todas ellas recientemente convertidas en profesionales, ha sido considerada como una de las carteleras más importantes de la historia del boxeo femenino.

Shields (12-0, 2 KO) y Marshall (12-0, 10 KO) estaban programadas para pelear por primera vez desde sus días en los aficionados en 2012, cuando Marshall le propinó a Shields la única derrota boxística de su carrera, amateur o profesional. Varias fechas fueron consideradas durante el año pasado para la pelea antes de que septiembre fuera escogido a principios de este verano.

Mayer (17-0, 5 KO) y Baumgardner (12-1, 7 KO) pelean por el título de la FIB y la OMB de Mayer y el título del CMB de Baumgardner. Baumgardner ganó el cinturón del CMB al vencer a Terri Harper el año pasado en Inglaterra. Mayer ganó el cinturón de la OMB en 2020 y el cinturón de la FIB en 2021. Las dos han tenido un período previo tenso a la pelea durante casi un año en las redes sociales, incluyendo la necesidad de ser separadas en un careo a principios de esta semana.

