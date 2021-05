Sheinbaum recibirá primera dosis de Pfizer el sábado

Entornointeligente.com / La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recibirá la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 este sábado en la alcaldía Tlalpan.

Aseguró que acudirá como cualquier otro ciudadano a aplicarse la dosis en la unidad que se le asigne, de acuerdo con el lugar y fecha que le corresponden en relación con su domicilio y edad, luego de que el domingo hiciera su registro.

“Me toca el sábado vacunarme por la letra de mi apellido, con “S”; entonces, ya estaré vacunándome el último día de 50 a 59 –tengo 58 años, el 24 de junio cumplo 59, así que estoy en el margen de esta edad–; y el sábado, pues me tocará vacunarme, voy a ir como cualquier persona, ciudadana, con mi registro –que ya tengo impreso–, para poder hacer la fila que me corresponde y vacunarme en el momento que me corresponda, de acuerdo a mi cita”, dijo en videoconferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo precisó que hasta el momento 2.5 millones adultos han sido vacunados en la ciudad, entre los que destacan alrededor de un millón de adultos mayores y personal educativo que ya tiene completo su esquema de vacunación por tratarse de una sola dosis con la aplicación de la vacuna CanSino.

Adicionalmente, esta semana se estará concluyendo la vacunación de adultos de entre 50 y 59 años.

