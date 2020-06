Sheamus lanza desgarrador mensaje tras consagración del Liverpool: “30 años de dolor y angustia”

Entornointeligente.com /

Liverpool nunca olvidará esta fecha 25 de junio del 2020, día en el que por primera vez en su historia se consagró campeón de la Premier League . Fanáticos de todas partes del mundo celebraron el histórico título del cuadro británico, entre ellos varios personajes de otros deportes como fue el caso de Sheamus .

La superestrella de WWE nació en Dublín, Irlanda, pero es un gran hincha del fútbol y sobre todo de los ‘reds’, equipo al que apoya desde su infancia y por eso no pudo evitar compartir un emotivo mensaje a través de su Instagram a modo de celebración por el mítico trofeo conseguido por los pupilos de Jürgen Klopp .

Ver esta publicación en Instagram ‪This is how long it took for @LFC to win the league again… 30 years of pain and anguish but @LFC is back at the top where they belong. To celebrate I'm bring back my bowl haircut from 1990. #ynwa ‬

Una publicación compartida por Sheamus (@wwesheamus) el 25 de Jun de 2020 a las 2:37 PDT

El luchador de 42 años siempre demostró cada vez que pudo ante las cámaras su pasión por los colores rojos del Liverpool y en esta publicación confesó que siempre fue uno de sus sueños volver a ver campeón de la liga inglesa al club de sus amores y tuvo que esperar tres décadas para poder verlo nuevamente.

“Este es el tiempo que el Liverpool tardó en ganar la Premier League … 30 años de dolor y angustia, pero está de vuelta en la cima, donde pertenece. Para celebrarlo, voy a traer de regreso mi corte de pelo hongo de 1990”, escribió Sheamus en sus redes sociales, en las cuales se vio a un joven de 12 años con la camiseta de los ‘rojos’, una pelota de fútbol acompañado de aparentemente su hermana.

La siguiente fotografía es una actual, de él treinta años después con otra polera más actual del cuadro británico y con otro balón. En la primera imagen era un casi adolescente; hoy en día es una estrella del mundo de la lucha libre que trabaja para la WWE y que ha ganado casi todos los títulos posibles en dicha empresa, actualmente sigue laborando en la marca SmackDown .

¿Cómo se consagró Liverpool campeón de la Premier League? Liverpool se coronó campeón de la Premier gracias a que Manchester City, segundo en la tabla de posiciones, perdió 2-1 con Chelsea en Stamford Bridge , en un partido por la fecha 31 del torneo. Con este resultado, los ‘Reds’ son inalcanzables y pueden llegar a sumar más de 100 puntos.

