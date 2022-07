Entornointeligente.com /

'Shazam! Fúria dos Deuses' ganha trailer na Comic-Con 2022 Com a estreia prevista para dezembro no Brasil, filme dá sequência a história de um adolescente que ganhou superpoderes. Por g1

23/07/2022 16h44 Atualizado 23/07/2022

Assista ao trailer do filme «Shazam! Fúria dos Deuses»

O trailer do segundo filme do super herói Shazam, interpretado nos cinemas pelo ator Zachary Levi, foi exibido na Comic-Con 2022 em San Diego, nos Estados Unidos, neste sábado (23). Veja o trailer acima.

Com a estreia prevista para 29 de dezembro no Brasil, «Shazam! Fúria dos Deuses» dá sequência a história do adolescente Billy Batson (Asher Angel) que ganha superpoderes dados pelos deuses. Leia aqui a análise do primeiro filme .

No evento de lançamento do trailer, foram revelados alguns detalhes da trama, que envolverá viagem no tempo, misturando os acontecimentos dos dois filmes, segundo informou o site The Hollywood Reporter.

1 de 2 Cena do trailer de 'Shazam! Fúria dos Deuses' exibido na Comic-Con 2022 — Foto: Reprodução Cena do trailer de 'Shazam! Fúria dos Deuses' exibido na Comic-Con 2022 — Foto: Reprodução

2 de 2 Cena do trailer de 'Shazam! Fúria dos Deuses' exibido na Comic-Con 2022 — Foto: Reprodução Cena do trailer de 'Shazam! Fúria dos Deuses' exibido na Comic-Con 2022 — Foto: Reprodução

