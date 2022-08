Shazam cumple 20 años e invita a redescubrir las canciones más buscadas de su historia

Entornointeligente.com /

Lo creas o no, Shazam cumple 20 años. El popular servicio para identificar canciones, que desde 2018 es propiedad de Apple, celebra sus dos décadas de vida durante este mes de agosto. Por ello, la plataforma ha decidido festejar este importante aniversario de un modo especial: con una lista de reproducción de Apple Music que recuerda la canción más shazameada de cada año, desde 2002 a la actualidad.

La playlist en cuestión lleva el nombre «20 años de éxitos en Shazam» e incluye títulos como Shape of You de Ed Sheeran, Rolling in the Deep de Adele, Lean On de Mayor Lazer y Bring Me to Life de Evanescence, entre otros. Es una buena oportunidad para recordar algunos hits modernos, así como para recorrer el camino de la nostalgia y revivir la banda sonora que acompañó a muchos durante su adolescencia o primeros años de la vida adulta.

Pero esta celebración también ha permitido conocer algunos datos muy interesantes y curiosos sobre los 20 años de Shazam. Por ejemplo, que Drake es el artista más shazameado de la historia; el canadiense acumula más de 350 millones de shazams a lo largo de su carrera. Por otra parte, la canción más buscada en el servicio es Dance Monkey, de Tones And I, con más de 41 millones de shazams.

La primera canción en alcanzar 1 millón de shazams fue Tik Tok, de Ke$ha, en febrero de 2010. Mientras que la que llegó más rápido a esa cifra fue Butter, de BTS, que necesitó solamente 9 días para lograrlo.

Estas son solo algunas de las estadísticas más llamativas que ha dado a conocer Shazam con motivo de sus 20 años. Y la empresa presume de cifras todavía más sorprendentes, ya que cuenta con 225 millones de usuarios mensuales en todo el mundo, y acaba de superar los 70.000 millones de reconocimientos de canciones. Nada mal para un servicio que ha sabido adaptarse a la evolución tecnológica, sin perder la esencia de su finalidad original.

Leer más en Hipertextual

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com