Shawn Mendes pospone su gira hasta nuevo aviso

Shawn Mendes tomará un descanso de su carrera musical para cuidar de su salud mental, reseñó la revista mexicana Quién .

El intérprete de Treat You Better compartió la lamentable noticia a través de su cuenta en Instagram; aseguró que pospondría los shows de su gira mundial Wonder.

«Me rompe el corazón tener que decir esto, pero desafortunadamente voy a tener que posponer las próximas tres semanas de presentaciones por Uncasville, CT, hasta nuevo aviso», escribió el músico de 23 años.

«He estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre fue difícil estar en la carretera lejos de amigos y la familia. Después de unos años fuera de la carretera, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, por desgracia, el peaje del camino y la presión me alcanzaron y llegué a un punto de ruptura», destacó Mendes.

El cantante detalló que tomó la decisión después de hablar con algunos profesionales acerca de su salud. «Necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidar de mí y de mi salud mental, ante todo. Tan pronto como sepa qué haré, prometo que se los diré, los quiero».

Recientemente, Mendes se sinceró con sus seguidores en las redes sociales sobre sus problemas de salud mental. En abril, compartió una larga nota en Twitter sobre la sensación de estar «volando o ahogándose» en cualquier momento, y cuestionó si eso se siente a los 20 años.

«La verdad es que aún con tanto éxito, me cuesta sentir que no estoy fracasando, hipercentrado en lo que no tengo, olvidando ver todo lo que hago. La verdad es que estoy abrumado y sobreestimulado», expresó el nominado al premio Grammy.

Shawn ya ha hablado anteriormente sobre cómo lidiar con los desafíos de salud mental. En 2018, le dijo al presentador Zane Lowe, de Apple Music, que su canción In My Blood se refería a aprender a lidiar con la ansiedad.

«Fue algo que me golpeó en el último año. Antes de eso, al crecer, era un niño bastante tranquilo, súper estable. Conocía a gente que había sufrido ansiedad y me costaba entenderlo, pero luego, cuando me golpeó, pensé: ‘Dios mío, ¿qué es esto? Esto es una locura'», expresó Mendes.

El artista agregó que esa «canción es una verdad completa y lo mejor de todo es que no todo es negativo. Toda la razón por la que escribí esta canción fue para formular un poco de esperanza».

En su documental de Netflix de 2020, Shawn Mendes: In Wonder , el artista también reveló que constantemente le resulta un reto estar lejos de su familia y amigos en su país natal, Canadá.

«Nunca me he divertido tanto en mi vida, pero también quiero pasar tiempo con mis papás y ver películas, manejar, tumbarme en un campo de futbol, fumar un porro y mirar las estrellas con mis amigos y comer algo de cecina. Pensamientos realmente pueblerinos. Creo que ahora mismo extraño eso», finalizó Shawn.

