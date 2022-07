Shawn Mendes cancela gira mundial por problemas de salud mental

Entornointeligente.com /

Shawn Mendes canceló el resto de su gira mundial, cancelando fechas en América del Norte y Europa para poder concentrarse en su salud mental.

«No estaba del todo preparado para lo difícil que sería estar de gira después de este tiempo», publicó el cantautor en las redes sociales el miércoles.

«Después de hablar más con mi equipo y trabajar con un grupo increíble de profesionales de la salud, se ha vuelto más claro que necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente, para ponerme a tierra y volver más fuerte».

Mendes ha tenido seis éxitos entre los 10 primeros en el Billboard Hot 100, incluidos «No hay nada que me detenga», «Si no puedo tenerte» y «Señorita» con su ex novia Camila Cabello.

Mendes inició su gira mundial en apoyo de su álbum «Wonder» en junio, pero a principios de este mes dijo que necesitaba tomarse un descanso de tres semanas. Ese descanso ahora se ha extendido a toda la gira.

Mendes dijo que tenía «la esperanza de poder continuar con el resto de las fechas después de un tiempo libre muy necesario», pero dijo que «en este momento tengo que poner mi salud como mi primera prioridad».

El cantautor aseguró a los fans que seguirá haciendo música y que estará de gira en el futuro. «Prometo que volveré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar», escribió.

