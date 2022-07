Sharp y dichos de Boric por si gana el Rechazo: «El miedo no puede llegar a La Moneda ni al escritorio del Presidente»

Entornointeligente.com /

El pasado viernes el Presidente de la República, Gabriel Boric , remeció el mundo político y social al señalar por primera vez qué pasaría si el 4 de septiembre gana el Rechazo en el Plebiscito.

«De ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero. Tiene que haber un nuevo proceso constituyente», señaló en el matinal de Chilevisión.

Palabras que han generado una ola de reacciones. Y uno que no las comparte es el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Para el ex frenteamplista, » los mismos de siempre tienen miedo de perder sus privilegios y por eso, durante las últimas semanas, han desplegado todo su poder por el Rechazo».

En su cuenta de Twitter, el jefe comunal agregó que ese miedo, «no puede llegar ni a las puertas de La Moneda ni al escritorio del Presidente».

«El Apruebo es la única opción democrática para avanzar en justicia y democracia para todas y todos», sentenció.

El ex precandidato presidencial de RN, Mario Desbordes, le respondió. «Que vergüenza Jorge, solo tú opción es democrática? No te conocía esa faceta».

Y la réplica no se hizo esperar. «Mario, no me vengas con eso. Para tu sector siempre lo democrático ha sido secundario. Todo radica en que no les gusta el texto y harán todo para torpedearlo. Vamos a votar un texto donde todas las normas se aprobaron con más de 2/3, entonces qué más democrático que votar Apruebo».

