Shami­ka De­noon has been crowned Ca­lyp­so Monarch of the 2022 To­ba­go Her­itage Fes­ti­val.

De­noon beat a field of 10 fel­low com­peti­tors at the Shaw Park Cul­tur­al Com­plex on Fri­day night, to take home the crown and the $30,000 first prize with the song «Reignite D Flames».

