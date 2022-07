¿Shakira y Piqué no se separan? Así sonó «Te felicito» en el camerino del Barcelona

Entornointeligente.com /

El proceso de separación entre el futbolista Gerard Piqué y Shakira se sigue llenando de singulares detalles con el pasar de los días.

Al rechazo masivo que ha sufrido el defensor del Barcelona en los partidos de la gira deportiva por Estados Unidos, se le sumó en las últimas horas un nuevo video que demuestra que la novela de la terminación de su relación está lejos de llegar a su capítulo final.

En esta ocasión, la grabación llama la atención por un hecho particular: la canción ‘Te felicito’, que algunos fanáticos creen que la barranquillera le escribió al español. Todo, porque el exitoso tema, que sigue rompiendo récords en las plataformas musicales, sonó a todo volumen en el camerino del Barcelona.

En su tercer partido de la gira estadounidense, el Barcelona empató 2-2 en un amistoso contra la Juventus en Dallas (Texas) con dianas del francés Ousmane Dembélé y el italiano Moise Kean.

Piqué, por su parte, empezó como suplente. Pero, apenas entró, fue víctima de una ola de chiflidos y abucheos de parte del público. Todo, en medio de gritos de ‘¡Shakira!’ de los aficionados que presenciaron el encuentro.

Según se ve en videos compartidos por asistentes al partido entre Barcelona y Juventus, el futbolista catalán se acercó a una de las gradas de la que provenían varios gritos en su contra.

Y aunque algunos seguían intentando intimidarlo, Piqué se dirigió al sector en el que varios niños pedían su camiseta.

En ese momento, con ayuda del personal de logística, logró alcanzarle su casaca a un pequeño que estaba en la tribuna.

El futbolista ha recibido grandes elogios en redes sociales por su actitud, a pesar de los abucheos.

‘Te felicito, qué bien actúas’

En un video que publicó la cuenta del Barcelona en sus redes sociales, se alcanza a percibir cómo la canción ‘Te felicito’ suena a todo volumen en el camerino del club durante su reciente partido .

En el metraje se les ve a los jugadores escuchar sin problemas la canción mientras desarrollan sus calentamientos precompetitivos.

Gerard Piqué no aparece en el registro.?

Aunque no se ha confirmado, los seguidores de Shakira creen que la barranquillera le dedicó esa canción a Piqué.

«Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show» , expresa la lírica.

«Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto; la gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, que bien actúas» , prosigue.

