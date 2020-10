Shakira y el príncipe Guillermo preocupados por el cambio climatico

Entornointeligente.com /

Un ameno diálogo tuvieron Shakira y el príncipe Guillermo en un video que compartió la artista en Instagram. La colombiana es parte del jurado que entregará el Premio Earthshot.

“Su entusiasmo, pasión y compromiso en la lucha contra el cambio climático han sido una inspiración. Fue un placer compartir unos minutos hablando con él y estoy muy feliz y honrada de formar parte de este proyecto para ayudar a reparar nuestro planeta!”, dijo cantante en el post.

El príncipe Guillermo y el naturalista David Attenborough lanzan un premio ecológico Al inicio de la conversación, el príncipe agradeció a la artista por aceptar formar parte del jurado que entregará el Premio Earthshot . “Es muy importante que tú estés. Muchas gracias”, dijo el hijo de Diana de Gales.

Por su parte Shakira, también agradeció por la invitación y además lo instó a conocer Colombia. “Un país que tiene muchos retos por delante pero su gente es increíble. Son amables, acogedores… Mi país tiene mucho talento. Mires donde mires encontrarás con gente talentosa. Es uno de los países con más biodiversidad del mundo y tenemos mucho trabajo para realizar allí”, afirmó la barranquillera.

La intérprete de Ojos así contó que su manera de ayudar a su país es en la educación. “Yo me he centrado en la educación de manera exclusiva hasta este momento. Yo creo que la educación es el camino hacia una sociedad más evolucionada. Que tenga las herramientas para poder superar todos los retos difíciles a los que tendremos que afrontarnos, como es el cambio climático”, indicó Shakira.

“Tengo muchas esperanzas en que este premio aporta un poco de optimismo y que nos haga ver que todos los retos medioambientales pueden ser solucionados”, dijo el príncipe, quien le preguntó a la cantante ¿por qué has decidido unirte a esta lucha a favor de proteger el medio ambiente?

“Si todos vivimos en este planeta… independientemente de la raza, de las condiciones sociales, el estatus social, la religión… Todos estamos directamente afectados. No es un tema que puede ser leído desde nuestra propia burbuja”, respondió la pareja de Gerard Piqué.

“El daño generado a nuestro planeta se está acelerando a una velocidad muy rápida. Estamos en una lucha contrarreloj en este momento. Creo que como ciudadana y como madre de dos niños, es mi deber llamar la atención sobre este tema antes de que sea demasiado tarde. Todos nosotros tenemos que estar involucrados. Es urgente, es inminente y todos tenemos que participar para reparar nuestro planeta, nuestra casa…”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram sobre el premio Earthshot. La artista compartió este video. #Repost @shakira • • • • • • A bit more of my chat with Prince William @kensingtonroyal about the @earthshotprize -inspired by his passion and commitment towards combating climate change and repairing our planet, not to mention his contagious enthusiasm-and so humbled and happy to be a part of this Prize Council. It was a real pleasure getting to spend some time chatting with him about this incredible initiative-can’t wait to see the results! Aquí les comparto un poquito más de mi conversación con el Príncipe William sobre el premio Earthshot – Su entusiasmo, pasión y compromiso en la lucha contra el cambio climático han sido una inspiración. Fue un placer compartir unos minutos hablando con él y estoy muy feliz y honrada de formar parte de este proyecto para ayudar a reparar nuestro planeta!

Una publicación compartida por El Universo Vida y Estilo (@eluniversovidayestilo) el 8 de Oct de 2020 a las 1:21 PDT

El Premio Earthshot fue presentado este jueves 8 de octubre y entre las metas son “incentivar el cambio y ayudar a reparar nuestro planeta en los próximos 10 años”.

“El plan es entregar cada año, durante una década, premios de 1 millón de libras (1.3 millones de dólares) y ofrecer así al menos 50 soluciones para los grandes problemas medioambientales del mundo para 2030. Los primeros cinco premios se centran en proteger y recuperar entornos naturales, limpiar el aire, revivir océanos, construir un mundo sin residuos y reparar el clima”, según AP .

Además de Shakira, en el jurado también estarán: el futbolista brasileño Dani Alves, la actriz australiana Cate Blanchett, la exresponsable climática de la ONU Christina Figueres, la reina Rania de Jordania y el naturalista británico David Attenborough. (I)

LINK ORIGINAL: El Universo

Entornointeligente.com