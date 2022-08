Shakira, volcada a sus hijos tras las fotografías de Piqué con Clara Chía

Entornointeligente.com /

La revista ¡HOLA! publicó unas imágenes este miércoles 25 de agosto de 2022 que han confirmado que el futbolista Piqué está de nuevo enamorado y ya no esconde su amor con la joven Clara Chía.

Asistiendo a la boda de uno de sus mejores amigos, Piqué y Clara Chía se mostraban de lo más sonrientes en dichas fotografías.

View this post on Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

Hay que recordar que fue el programa Socialité que sacaba en exclusiva el pasado fin de semana unas imágenes de la nueva pareja en el concierto de Dani Martín en el que se podía ver complicidad, sin embargo, ahora ya no hay dudas.

Lea también: Piqué da rienda suelta a su nueva relación y se deja ver con Clara Chía

En este escenario, la colombiana Shakira sigue con su rutina diaria, enfocada en sus hijos. La artista se ha dejado ver este miércoles en varias ocasiones, sonriendo y sin querer hacer declaraciones. En esta ocasión, se le vio junto a sus hijos en un club deportivo donde parece que ha aprovechado la mañana para jugar un partido de tenis con ellos.

Minutos más tarde, la cantante volvió a su hogar sin desvelar cómo se encuentra tras hacerse públicas las imágenes de Piqué y Clara Chía.

Shakira entró en el domicilio que compartía con el futbolista en su automóvil sin rendir declaraciones a los medios de comunicación. Eso sí, se le pudo ver de lo más tranquila.

Imagen que muestra a Shakira al salir de su residencia. Europa Press En junio pasado, la cantante colombiana y el futbolista español del FC Barcelona anunciaron su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com