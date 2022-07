Shakira se enfrenta a un acosador

Entornointeligente.com /

Al parecer, Shakira recibió el mes pasado varios mensajes inquietantes de un acosador en su casa de Barcelona. Uno de los mensajes fue pintado con spray en inglés en el lateral de su casa, mientras que otro mensaje decía que el autor estaba dispuesto a casarse con ella «ahora mismo». Los mensajes se produjeron pocas semanas después de que la cantante de «Hips Don’t Lie» y su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, anunciaran el fin de su relación.

Según informa el medio español Europa Press, el 20 de junio se encontraron grafitis declarando el amor a Shakira en su casa. Los mensajes estaban escritos con pintura verde en spray y en inglés. «Voy a por ti, mi amor», decía un mensaje. Otro mensaje decía: «Te amo, mi linda mujer». En el tercer mensaje, el autor declaraba: «Estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte».

Al parecer, los mensajes fueron dejados a pocos metros de la puerta de la casa de Shakira en el barrio barcelonés de Esplugues de Llobregat. El 21 de junio, Marca informó de que Shakira llevó el asunto a la policía. Shakira no ha comentado públicamente la situación y no ha habido actualizaciones recientes.

A principios del mes pasado, Shakira y Piqué anunciaron su separación, tras los rumores de que Piqué estaba engañando a la ex coach de La Voz. «Lamentamos confirmar que nos separamos», dijeron ambos en un comunicado. «Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, os pedimos que respetéis su privacidad. Gracias por vuestra comprensión». Ambos estuvieron juntos durante más de una década y comparten dos hijos, Sasha, de 7 años, y Milan, de 9.

Antes de que Shakira y él anunciaran su ruptura, se rumoreó que Piqué tenía un romance con una camarera. El fin de semana, Marca informó de que Piqué ya no se veía con la misteriosa mujer. «Está soltero y tiene muchos amigos», dijo un fotógrafo de prensa a Telecinco.

Shakira también se enfrentó recientemente a una situación de miedo con su padre, William Mebarak Chadid. Tras anunciar su ruptura, salieron a la luz unas fotos de Shakira subiendo a una ambulancia en Barcelona, lo que hizo que los fans se preocuparan por su salud. El 4 de junio, Shakira dijo que las fotos fueron tomadas a finales de mayo, cuando tuvo que llevar a su padre al hospital después de que sufriera una espantosa caída. Shakira incluyó una foto suya besando a Chadid, que tenía la cara magullada y un parche sobre el ojo.

Al parecer, Piqué y Shakira se conocieron cuando ella rodó el vídeo musical de «Waka Waka (This Time for Africa)», que fue la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010. Durante meses se rumoreó su ruptura, y un medio español llegó a informar de que Piqué vivía separado de Shakira. Sus fans también creían que su canción «Te Felicito» era una referencia a su deteriorada relación. «Por completarte me rompí en pedazos. Me advirtieron, pero no hice caso», canta en el tema.

