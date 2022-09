Shakira rompe el silencio sobre la separación de Gerard Piqué

Entornointeligente.com /

Shakira ha hablado por primera vez de su impactante separación de Gerard Piqué tras 12 años y dos hijos en común, pero ha optado por no hablar de su nueva relación con una mujer mucho más joven.

La cantante colombiana, de 45 años, se sinceró sobre lo difícil que ha sido su vida al romperse su relación con el astro del fútbol, de 35 años, en la portada del número de octubre de la revista Elle.

Shakira, que comparte con Piqué dos hijos: Milan, de nueve años, y Sasha, de siete, hizo sus primeras declaraciones públicas sobre la ruptura: «Oh, es muy difícil hablar de esto personalmente, sobre todo porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista.

He permanecido callada y he intentado procesarlo todo. Um, y sí, es difícil hablar de ello, especialmente porque todavía estoy pasando por ello, y porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación regular. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil».

Continuó diciendo que los constantes focos sobre su vida personal han sido difíciles para su familia, sobre todo porque lo pasan mal sin ser bombardeados.

Shakira explicó: ‘ Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación delante de mis hijos. Intento hacerlo y protegerlos, porque esa es mi misión número uno en la vida.

Pero luego se enteran de cosas en el colegio por sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en Internet, y eso les afecta, ¿sabes?

La ahora ex pareja anunció su ruptura después de una docena de años juntos en junio, aunque parecía que Shakira no quería que la relación terminara en ese momento y como ya está en una nueva relación con Clara Chia Marti, una estudiante de relaciones públicas de 23 años, muchos se han preguntado cómo terminó todo.

A Shakira se le preguntó cómo llegó a entender que su relación de larga duración había terminado, pero mantuvo un silencio absoluto sobre el nuevo romance de su ex, ya que dijo: «Creo que esos detalles son de alguna manera demasiado privados para compartirlos, al menos en este momento; todo es tan crudo y nuevo. Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia».

Continuó hablando de su «vida nómada» antes de que sus hijos empezaran a ir al colegio y de que se instaló en Barcelona por la carrera futbolística de Piqué en lugar de trasladarse a Estados Unidos por su música.

La cantante de Hips Don’t Lie explicó: «Y así, uno de los dos tenía que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y yo lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, para apoyarle y que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un sacrificio de amor.

‘Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo este vínculo increíble con ellos que es irrompible y que nos sostiene. Eso es todo. Es todo lo que puedo decir’.

