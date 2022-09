Shakira podría denunciar a Gerard Piqué por video con su hijo de 9 años

Entornointeligente.com /

Desde su polémica separación, que incluyó rumores de infidelidad, Shakira y Gerard Piqué han atravesado varias disputas. La más transcendental, sin duda, fue la custodia de sus hijos, Sasha y Milan . Y es que la cantante quiso llevarlos a vivir a Miami, pero el futbolista no cedió en su salida de España. Sin embargo, la cantante podría tener un as bajo la manga para presionarlo: una grabación por la que la colombiana podría denunciar a su ex pareja por poner en riesgo al mayor de los niños.

Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente, pasaron los últimos días con Piqué en Barcelona , tras un acuerdo temporal entre la ex pareja. Pero la disputa por el destino de los pequeños continúa entre sus representantes legales: Shakira insiste en llevarlos a vivir con ella a Estados Unidos.

En las últimas horas, salió a la luz un video que podría poner en peligro la negociación del catalán . El periodista español Jordi Martín, que se posicionó firmemente a favor de la intérprete de «Te felicito», publicó en su cuenta de Twitter imágenes en el que el defensa del Barcelona maneja a alta velocidad por las calles de la ciudad, con su hijo mayor en el asiento de copiloto .

«Esta mañana salía Gerard Piqué del domicilio de la casa de sus padres y se dirigía al aeropuerto a gran velocidad. Pasó varios semáforos en rojo con Milan de copiloto», apuntó el paparazzi. Y adhirió: «Pruebas como esta son las que le haré llegar a Shakira esta semana. Está totalmente prohibido y [el niño] no reúne ni la edad ni la estatura. Puso en riesgo la salud de sus hijos «.

Otras pruebas

Asimismo, en los últimos días el futbolista catalán captó la atención de los medios de comunicación y de las redes sociales tras mostrarse en público con su nueva novia y evidenciar por primera vez que mantendría una relación con Clara Chía Martí , cuando la pareja fue grabada durante un apasionado beso.

La joven fue señalada como «la tercera en discordia» ante la presunta infidelidad de Piqué con la madre de sus hijos. Pero, además, el periodista afirmó que conoce más detalles ocultos de la relación. «Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard . Sacaré dos infidelidades: una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño», advirtió, el lunes.

Además, el paparazzi informó previamente que el futbolista y Martí vivirían juntos en un departamento en Barcelona , el mismo en el que compartió al inicio de su relación con Shakira.

Martín aseguró que toda la información que publica en cuanto al matrimonio se la hace llegar a la colombiana. «Siempre estuve posicionado con ella. Se lo hice llegar a su equipo de confianza y a sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la información y pruebas que yo tenga, y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar. Le explicaré al mundo entero cómo se produjo la traición», advirtió.

Por el momento, ni Shakira ni Piqué hicieron declaraciones oficiales sobre su ruptura, más allá del anuncio público del final de su relación. ¿Encontraste algún error? Avísanos

