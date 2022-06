Shakira multiplica su éxito tras ruptura con Piqué: las cifras millonarias de sus proyectos

Entornointeligente.com /

Por Cristina Brunetti / El Español

«Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de Te felicito ya sobrepasó las 100 millones de visitas. Son los mejores fans del mundo. Gracias por tanto apoyo y cariño», escribió Shakira en un post, mientras se escuchaba de fondo Te felicito, qué bien actúas; De eso no me cabe duda; Con tu papel continúa… Una letra que al principio no hacía más que entretener y que ahora, por sus frases, se considera una declaración de intenciones a Gerard Piqué.

Si bien desde su lanzamiento se preveía como un gran hit entre las principales plataformas de música, ha sido el último revés en la vida sentimental de la barranquillera lo que ha convertido a la canción en un éxito imbatible a nivel internacional. Desde el pasado 4 de junio, cuando la pareja anunciaba su ruptura, no hay medio ni portal que no hable de Shakira y Piqué.

Pero el interés que ha generado la colombiana en los últimos días no solo se hace evidente en su carrera musical. También en su perfil de Instagram, donde ser muy activa. Según los datos que arroja Social Blade, herramienta especializada en las redes sociales, Shakira ha conseguido dos millones de seguidores desde el día que su agencia de representación confirmó a través de un comunicado su separación de Gerard Piqué.

