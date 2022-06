Shakira muestra sus movimientos de baile con un sensual traje (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Shakira demuestra que sus caderas no mienten al mostrar sus movimientos de baile en un video viral.

La despampanante cantante lució una ajustada lycra con una chaqueta recortada antes de ocupar el asiento de juez en su nueva serie de la NBC Dancing with Myself.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NBC Entertainment (@nbc)

En la serie, un grupo de bailarines compite entre sí con rutinas de baile de alta energía y desafíos que son diseñados y demostrados por los creadores de la celebridad del programa, que incluye a Shakira.

La cantante colombiana se muestra elegante sin esfuerzo en un vídeo en el que reta a sus seguidores a aprender la rutina de baile.

«Aprende este baile. Publica tu vídeo. Sintoniza para ver si apareces», reza el pie de foto.

La leyenda de 45 años es la bailarina más notable que se une al panel de Dancing with Myself.

Se sentará junto a la sensación de las redes sociales Liza Koshy y Nick Jonas, que fue coach en el programa The Voice de la NBC.

El cantante de Whenever, Wherever también está a bordo como productor ejecutivo en la nueva serie de la NBC.

Shakira, que ha vendido más de 80 millones de discos, está produciendo su 12º álbum de estudio mientras trabaja en su nueva serie.

El single principal, Te Felicito, con Rauw Alejandro, es el decimosexto número 1 de Shakira y el vídeo ha superado los 100 millones de visitas en YouTube.

Cuando apareció en The Tonight Show para un reto de baile, habló de dar prioridad a sus hijos.

«No saco música muy a menudo», dijo, y continuó: «Para mí, es una prioridad dedicar tiempo a mis hijos. Pero cuando lo hago, me concentro».

Shakira está recién soltera tras separarse de Gerard Piqué

La cantante colombiana sorprendió a sus fans cuando confirmó su separación del novio futbolista, de 35 años, tras 12 años de relación y dos hijos en común.

Shakira dio a luz al primer hijo de la pareja, Milan, en 2013 y a su segundo hijo, Sasha, en 2015.

El comunicado conjunto decía: «Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra mayor prioridad, os pedimos que respetéis su privacidad. Gracias por vuestra comprensión».

La ruptura de la ex pareja se produce después de que se rumoreara que el futbolista tenía una aventura.

Shakira insinuó el drama de la relación en su última canción Te Felicito con Rauw Alejandro, en la que canta: «Para completarte me rompí en pedazos; me advirtieron, pero no escuché; me di cuenta de que tu amor es falso».

ENLACE ORIGINAL: https://www.monstersandcritics.com/celebrity/shakira-in-skintight-spandex-shows-off-amazing-abs-for-new-dance-show/

VEA TAMBIÉN: ¡Entérate! Shakira estrena su nuevo tema «Don’t you worry» » EntornoInteligente

Entornointeligente.com