Shakira luce el escote favorito de este verano 2022

Entornointeligente.com /

Shakira está en boca de todo el mundo por su vida íntima y su último single con Rauw Alejandro, Te felicito , lo está petando en el mundo de la música. Viviendo su mejor momento profesional, la colombiana es jurado del programa de televisión de la NBC Dancing with myself junto a Nick Jonas y Liza Koshy . Es ahí donde la cantante nos demostró que es fiel seguidora de las tendencias de moda y lució un top en palabra de honor con el escote favorito de este verano 2022 .

En Trendencias Shakira demuestra que el minivestido ajustado no tiene edad Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó Un escote repleto de tendencia Si hace unos meses Zara nos sorprendía con una colección de tops con escote cut out de lo más variada, ahora es Shakira quien se apunta a esta tendencia. En forma de bustier rojo drapeado en palabra de honor y escote cut out , éste se combinaba con unos pantalones tipo leggings de piel burdeos. Un grueso cinturón de color negro con gran hebilla rompía la monotonía de estas tonalidades rojizas y añadía un toque casual al look final.

El escote favorito del street style Este tipo de escote lo esta petando en el street style. Uno de los primeros en diseñarlo fue Anthony Vaccarello para Saint Laurent . Desde entonces son muchas las firmas que se inspiran en él y lanzan diseños parecidos con la pretensión de enamorar (y arrasar).

Aunque el escote de Shakira no sea tan marcado, lo cierto es que el resultado es igual de maravilloso.

Fotos | Instagram @lizakoshy , @shakira , @ninasandbech , @michellesalasb , @haileybieber , @merilozanop , @entre_dois

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com