Shakira cambia de LOOK para destronar a Clara Chía Martí y demuestra que ya superó a Gerard Piqué

Las cosas siguen muy tensas entre Shakira y Gerard Piqué luego del anuncio de su separación. Sin embargo, ambos artistas han tratado de mantener su vida diaria lo más normal posible o darse algún tipo de respiro, tan es el caso de la colombiana quien demostró que ya superó a Gerard Piqué y destrona a Clara Chía Martí con un espectacular cambio de look .

Medios de comunicación y seguidores de ambas estrellas han estado muy al pendiente de cada paso que dan, por lo que paparazzis se han dado a la tarea de seguirlos a cualquier lugar al que van y, quien ahora se encuentra en las portadas de las revistas es Shakira , pues luego de ser fotografiada en días pasados con sus hijos en un picnic, luciendo una cabellera rizada, esta vez se mostró con un drástico cambio de look el cual fue muy aplaudido por sus fanáticos, quienes hace hincapié en que destrona a la nueva novia del central del Barcelona.

Luego de que se que comenzaran a difundir fotografías de Gerard Piqué junto a su nueva novia Clara Chía Martí en un concierto a la vista del público y que, llegara a oídos de Shakira , muchos fueron a investigar a la colombiana y ver su reacción ante la situación. Sin embargo, para sorpresa de estos paparazzis, la cantante se encontraba pasando el rato con sus hijos, mostrando un rostro desolado y triste nunca antes visto, cuestión que preocupó a miles de personas que siguen este caso, entre ellos a los mismos que la persiguieron.

Shakira es fotografiada con un cambio de look que dejó a muchos sorprendidos Dicha situación desencadenó una serie de polémicas en torno a Gerard Piqué , pues se comenzó a filtrar información del futbolista quien supuestamente le fue varias veces infiel a la colombiana no sólo con Clara Chía Martí quien ahora es su pareja y que conociço desde hace aproximadamente un año, sino también con otras mujeres, las cuales veía en algunos hoteles, preparando un modus operandi para que no fuera descubierto.

Al darse dicha información comprometedora para Gerard Piqué, el jugador tomó cartas en el asunto y señaló a través de sus abogados que actuará de forma legal para que no se sigan corriendo rumores en torno a su vida privada ya que eso puede ocasionar que se manché su imagen, además de proteger a sus hijos.

En tanto, Shakira no había salido a la luz del público para evitar a la prensa que la ha estado acechando en los últimos meses. Sin embargo, en estos últimos días, los paparazzis lograron captarla en un automóvil acompañada de su hermano y manager Tonino, donde sin duda la colombiana llamó mucho la atención, ya que lucía un nuevo cambio de look y sus fans aseguran que destrona por completo a Clara Chía Martí y se le ve más sonriente, por lo que podría ya estar superando al futbolista culé. En las fotos se le puede observar con un tinte nuevo y el cabello lacio, el cual dejó a muchos con el ojo cuadrado, pues se veía increíble y radiante.

