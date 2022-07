Shakira arrisca oito anos de prisão em Espanha por fraude fiscal

Entornointeligente.com /

O Ministério Público espanhol anunciou esta sexta-feira que vai pedir uma sentença de mais de oito anos de prisão para a cantora Shakira, acusa de fraude fiscal.

Relacionados espanha. Shakira acusada de defraudar Estado espanhol em 14,5 milhões de euros

A artista de 45 anos, que rejeitou um acordo judicial por confiar plenamente na sua inocência, é acusada de defraudar o fisco espanhol em 14,5 milhões de euros entre 2012 e 2014.

Os advogados de Shakira sustentam que a artista, entre concertos e a agenda associada ao showbiz, apenas permaneceu 184 dias em Espanha, e, por isso, não tinha obrigação de pagar impostos neste país.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Em janeiro de 2020, dois inspetores da agência tributária espanhola declararam perante uma juíza de instrução que Shakira não tinha feito o pagamento do Imposto de Renda entre 2012 e 2014, denúncia que foi reafirmada com um relatório produzido sobre o processo.

O processo foi instaurado em dezembro de 2018 contra Shakira e o assessor fiscal da artista nos Estados Unidos, acusados de seis crimes contra a Agência Estatal de Administração Tributária, na sequência de um alegado «plano» para ‘fugir’ ao pagamento do Imposto de Renda e do imposto sobre o património, através de sociedades radicadas em paraísos fiscais que formalmente eram os titulares dos bens detidos por Shakira.

Concretamente, o Ministério Público espanhol sustenta que a cantora «canalizou os movimentos de capital gerado com a sua atividade profissional» — os ​​​​​​​concertos, a participação no programa de entretenimento norte-americano «The Voice» e os spots publicitários sobre os perfumes com o nome da artista — através de empresas sediadas nas Ilhas Virgens britânicas, as Ilhas Caimão, Malta, Panamá e Luxemburgo.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com