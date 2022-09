Sígaron quiere mantener su sello venezolano – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Síragon ofrece al mercado nacional una variada oferta de productos electrónicos y electrodomésticos bajo el sello de su propia firma, reforzando el compromiso que ha tenido la empresa desde su fundación, de ofrecer productos de calidad que respondan a las necesidades de sus clientes.

Vale resaltar, que dichos productos cuentan con un eficaz servicio de respaldo posterior a la venta, a través de la empresa SINPEL, encargada del desarrollo e implementación de proyectos orientados a entornos logísticos.

Ellos hacen el diagnóstico de los equipos, seguidamente de la revisión para indicar si se encuentran entre los 7 y 15 días de cambio inmediato o, ingresarlos al servicio técnico para el proceso de reparación (esto aplica para las marcas Síragon y Soneview).

Síragon, una tradición Síragon nació con la fabricación de equipos de computación incluso, con el diseño de su All In One , la empresa venezolana fue premiada en los Innovations Consumer Electronics Show (CES) 2012 Awards , en la mención Design and Engineering , galardón que fue entregado en Las Vegas, USA en enero del mismo año.

Con el pasar del tiempo la marca fue añadiendo otras categorías de productos de alta calidad y diseño como neveras, congeladores, aires acondicionados, laptops y sus nuevos Smart TV con certificación de Google y su sistema operativo de ANDROID 11, que van desde las 32″ hasta las 86″ todos con control remoto por voz y, el smartphone Síragon SP-6200; éstos dos últimos productos lanzados recientemente al mercado nacional.

Servicio post venta garantizado Todos los procedimientos relacionados con las garantías de los productos adquiridos en IVOO, tiendas aliadas a nivel nacional de Síragon, varían según las marcas.

Los equipos Síragon, Soneview y ACCI disponen de 1 año de garantía (líneas de computación, refrigeración, TV).

Para los equipos de línea blanca son 6 meses (lavadoras, secadoras, hornos freidores, freidoras de aire, topes eléctricos, tope dual, tope de gas); para el caso de sartenes eléctricos, batidoras, cafeteras, licuadoras, batidoras, procesadores de alimentos, olla de presión son 4 meses y, para smartphone 6 meses de garantía.

Las garantías inician desde el momento de facturación del producto y, el vencimiento culmina el último día al cumplirse el lapso correspondiente indicado por la tienda.

La garantía una vez pasado los 7 o 15 días dependido de la marca, abarca la reparación del equipo por algún defecto o, reemplazo de equipo de ser necesario.

Las garantías Síragon La información de garantía siempre es comunicada a los clientes al momento de realizar la compra, acompañado de un certificado de garantía donde se especifican los términos.

Al momento de hacer uso, el cliente solo debe presentar factura original del producto y certificado de garantía en cualquiera de las tiendas IVOO a nivel nacional.

NOTA DE PRENSA

Más contenido útil e interesante en nuestra sección AGENDA EMPRESARIAL

Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com