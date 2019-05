SFP sanciona a dos altos mandos de Pemex del sexenio de Peña Nieto | La Crónica de Hoy

Entornointeligente.com / La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la imposición de sanciones a dos altos exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración de Enrique Peña Nieto, las cuales consisten en inhabilitaciones por 10 y 15 años y una multa de alrededor de 620 millones de pesos. La inhabilitación de 10 años para ocupar puestos públicos de uno de los funcionarios, informó la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval, se giró debido a que dicho funcionario proporcionó información falsa en sus declaraciones patrimoniales.

“En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”, indicó la SFP. Por otra parte, la sanción de 620 millones de pesos y la inhabilitación de 15 años, se giró en contra de un funcionario de Pemex relacionado con la compra de la planta industrial Fertinal. Cabe recordar que la compra de dicha planta fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación, la cual encontró que Pemex registró pérdidas multimillonarias por dicha operación, ya la que compró a sobreprecio y en un deplorable estado. La anterior operación se realizó durante la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de Pemex, a quien también se le vincula con el caso de sobornos emitidos por la empresa de origen brasileño Odebrecht. La SFP puntualizó, sobre el funcionario de Pemex y la compra de la planta industrial, que “después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos. “Por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”, precisó. Los funcionarios sancionados aún pueden impugnar ante tribunales las sanciones de la SFP. Más de 6,000 procedimientos contra funcionarios. Mediante una nota de prensa, la SFP anunció que desde el 1 de diciembre y hasta la fecha ha abierto unos 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas contra funcionarios federales, además de imponer casi 400 inhabilitaciones. “Van desde funcionarios de nivel operativo, hasta los rangos de directores generales; además, se han aplicado 112 sanciones económicas que suman un monto superior a los 656 millones de pesos”, precisó la dependencia. No obstante, omitió precisar si dichas sanciones han sido ratificadas o en qué proceso se encuentran. Emilio Lozoya. Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) diera a conocer que se inhabilitó por un periodo de 10 y 15 años a dos altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) del sexenio pasado, se reportó esta tarde que uno de ellos sería el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. El abogado del exfuncionario, Javier Coello, informó que Emilio Lozoya fue notificado este día. Incluso explicó a este diario en entrevista radiofonica, que el asunto fue que el exdirectivo de Pemex no habría declarado que su madre abrió una cuenta de inversiones. En un comunicado, la SFP dio a conocer que, para el primer caso, el funcionario registró irregularidades en su declaración patrimonial; mientras que en el segundo caso fue por inconsistencias en la adquisición del Grupo Fertinal. Una de las inhabilitaciones, por 10 años, es resultado de un procedimiento de responsabilidades administrativas donde la SFP detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial, pues en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. Imprimir

