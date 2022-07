Sexta, na TV: livros roubados, labirintos subterrâneos e a música entre nós

Entornointeligente.com /

CINEMA A Rapariga Que Roubava Livros

Hollywood, 14h15

Liesel é uma menina de nove anos que vive em Munique, durante a II Guerra Mundial, e se refugia nos livros que vai roubando e partilhando com um jovem judeu escondido na cave da sua casa. Um dia, ele é obrigado a partir e Liesel fica desesperada. Um drama de Brian Percival ( Downton Abbey ), baseado no best-seller homónimo de Markus Zusak, com interpretações de Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson e Nico Liersch.

Queen & Slim

Fox, 22h15

Queen (Jodie Turner-Smith) e Slim (Daniel Kaluuya, nomeado para o Óscar de Melhor Actor por Foge ) saem num encontro amoroso, abruptamente interrompido quando são parados pela polícia sob o pretexto de condução perigosa. Em segundos tudo se precipita, neste drama sobre a experiência afro-americana nos EUA, vagamente baseado em eventos reais. É a estreia na realização de Melina Matsoukas, segundo um argumento de Lena Waithe em colaboração com James Frey.

Na Fronteira

RTP2, 22h57

Tina (Eva Melander) é uma funcionária da alfândega portuária com um olfacto capaz de detectar a culpa nas pessoas. Quando Vore (Eero Milonoff), um homem de aspecto estranho, sai de um navio e Tina é incapaz de perceber o que esconde, começa uma investigação obsessiva que revelará muito sobre si mesma e sobre a humanidade. Fábula contemporânea inspirada na mitologia nórdica, pelo cineasta iraniano-sueco Ali Abbasi, baseado num conto do escritor sueco John Ajvide Lindqvist. Vencedor do prémio Un Certain Regard no Festival de Cannes 2018 e de seis Guldbagge Awards, incluindo melhor filme e melhor actriz.

MÚSICA MEO Marés Vivas

RTP1, 23h56

A RTP volta a ser a televisão oficial do MEO Marés Vivas 2022, o maior festival de música do norte do país. São três dias de música, comédia, reportagens e boas conversas, com Joana Teles e José Manuel Monteiro em directo de Vila Nova de Gaia, começando hoje com os concertos de Miguel Araújo e James.

DOCUMENTÁRIOS Os Esgotos de Paris

RTP2, 20h40

Mais de três milhões de pessoas andam pelas ruas da cidade da luz sem suspeitar que sob os seus pés se esconde uma infraestrutura gigantesca: os esgotos de Paris, um universo oculto e misterioso. O documentário de Sarah Laîne, com acesso inédito ao espaço e recurso a imagens geradas por computador, acompanha os bastidores dessa imensa rede subterrânea, com quase 2.600 quilómetros de extensão, vital mas invisível – um legado das grandes obras de Haussmann, em 1854, que continua a exibir uma modernidade incomparável.

A Arte Eléctrica em Portugal

RTP1, 1h56

Neste episódio da série documental da RTP sobre a música eléctrica em Portugal debruçamo-nos sobre o hip-hop, género líder dos tops nacionais mas de implantação recente. Entre Lisboa e Porto, busca-se a génese desta cultura urbana e da sua vertente musical entre nós, interrogando as figuras principais — a importância dos Cool Hipnoise enquanto pioneiros; o impacto gigante dos Da Weasel; e os contributos de Sam The Kid, Boss AC, Dealema e Capicua, entre outros que participam na primeira pessoa.

DESPORTO Troféu do Algarve 2022: Benfica x Nice

TVI, 20h55

A TVI transmite em exclusivo dois grandes jogos da pré-temporada do Benfica no Troféu do Algarve, que colocará frente a frente SL Benfica, OGC Nice e Fulham FC. A turma do recém-chegado Roger Schmidt enfrenta esta noite o Nice de Lucien Favre, no primeiro grande teste da época que é também a primeira oportunidade para os novos reforços procurarem integração no grupo.

Atletismo: Campeonato do Mundo de Atletismo 2022

RTP2, 22h01

Os grandes nomes do Atletismo Mundial juntam-se para a maior competição da modalidade nos EUA, a partir do Estádio Hayward Field, e a RTP2 acompanha em directo todas as emoções da competição com comentários de Luís Lopes. Patrícia Mamona e Pedro Pichardo, ambos campeões no Triplo Salto, e Liliana Cá no Lançamento do Disco, são nomes a destacar entre a comitiva portuguesa de 23 atletas.

