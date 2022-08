Sexta na TV: chega a Volta a Espanha, conhecemos um Amor de Peixe e voltamos a Raccoon City

Entornointeligente.com /

CINEMA Love & Mercy – A Força de Um Génio

Cinemundo, 16h15

Brian Wilson, um dos fundadores dos Beach Boys, viveu uma luta pela sua saúde mental. Em 1980 é diagnosticado com esquizofrenia e controlado pelo Dr. Eugene Landy, um psicoterapeuta que o mantém sob medicação excessiva. Brian conhece Melinda Ledbetter, uma jovem idiossincrática, por quem se apaixona. À medida que se envolve com Brian, ela decide libertá-lo da influência nefasta do terapeuta, indo até às últimas consequências para lhe devolver a autonomia e a dignidade. Estreia na realização de Bill Pohlad (conhecido por produzir filmes como Árvore da Vida ou 12 Anos Escravo ), com John Cusack, Elizabeth Banks, Paul Giamatti e Paul Dano no elenco.

Resident Evil: Raccoon City

TVCine Top, 21h30

O vírus desenvolvido pela Umbrella Corporation continua a causar graves danos a Raccoon City, transformando os seus habitantes em legiões de mortos-vivos. Os poucos humanos que escaparam tentam descobrir um meio de eliminar ou reverter o vírus. Mas, para isso, terão de arriscar as vidas e entrar nas instalações abandonadas da farmacêutica. Em 2002, Paul W.S. Anderson realizou o primeiro capítulo da saga Resident Evil , baseada no videojogo da PlayStation, tendo realizado os três seguintes. Agora chegou a vez do inglês Johannes Roberts ( 47 Metros de Terror ) mexer na fórmula e ir às origens do próprio jogo, recriando alguns dos cenários e personagens. Este filme termina uma maratona desta saga que começa às 11h45 com o filme original.

Ghost In the Shell – Agente do Futuro

AXN, 22h

Num mundo dominado pela tecnologia cibernética, Motoko Kusanagi (Scarlett Johansson), conhecida como Major, é uma agente especial ciborgue com a força e habilidade de uma máquina, responsável por comandar a Section 9, um esquadrão de elite especializado em combater todos os tipos de crimes cibernéticos. Mas Major depara-se com algo que coloca em causa a sua própria existência. Baseia-se na novela gráfica homónima criada por Masamune Shirow (adaptada ao cinema em 1995, num filme de animação do japonês Mamoru Oshii). A Johansson juntam-se Pilou Asbæk, Juliette Binoche, Michael Pitt e também Takeshi Kitano, o aclamado realizador de O Verão de Kikujir o, entre outros.

Amor de Peixe

RTP2, 22h53

Uma fábula cinematográfica do cineasta francês Olivier Babinet, onde Daniel, um biólogo num mundo perto de ver a extinção dos peixes, vive obcecado com o desejo de ser pai. Para isso, procura, com dificuldade e métodos científicos, uma mulher que seja a mãe dos seus filhos. A vida aproxima-o de Lucie e de um peixe sui generis , chamado Nietzsche. Ambos estão prontos a mudar-lhe a vida.

DOCUMENTÁRIOS Blue Note Records: Beyond the Notes

TVCine Edition, 22h

O ciclo Jazz & Blues, sempre às sextas até 26 de Agosto, continua com este documentário de Sophie Huber sobre a Blue Notes Records, a afamada editora de jazz americana por onde passaram figuras como Thelonious Monk, Bud Powell, Art Blakey, John Coltrane, Horace Silver e Miles Davis, e por onde continuam a passar nomes como Robert Glasper, Ambrose Akinmusire e Norah Jones. Temos acesso a sessões de gravações, bem como a um arquivo de raras imagens e conversas que abrem a cortina ao seu legado ainda vivo. Com Herbie Hancock e Wayne Shorter, artistas da casa.

Crimes em Nova Iorque

AMC Crime, 22h30

Estreiam-se os primeiros dois episódios — os seguintes, são exibidos a 26 de Agosto — desta série documental que se debruça sobre casos de homicídios na cidade que nunca dorme. Começamos por O Último Pós-Festa , que vê o jovem Joey a desaparecer depois de uma noite numa discoteca em Manhattan. Em Homicídio na Me t, uma violinista deixa o seu instrumento em palco, numa pausa, para não mais voltar.

DESPORTO Volta a Espanha 2022

Eurosport, 16h45

A prova de ciclismo Volta a Espanha 2022, na sua 77.ª edição, arranca hoje, mas fora de portas. Começa em Utrecht, nos Países Baixos, e termina dia 11 de Setembro em Madrid.

LINK ORIGINAL: Publico

