Sexta-feira, 4 de dezembro

Sobrevivente fez vídeo para a mãe após acidente: 'Deus cuidou de mim' Veículo despencou de 23 metros e tinha placa de Alagoas Governador de MG lamenta mortes: 'Estarrecido' ➖ Avanço da pandemia RJ anuncia fechamento das escolas municipais e libera funcionamento 24h de shoppings Em meio ao aumento da média móvel de casos e à recomendação do Comitê Científico e da Fiocruz para a retomada das medidas de isolamento social, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella , declarou que os shoppings poderão funcionar 24h para compras de Natal, e as escolas municipais serão fechadas. Em anúncio junto com o governador em exercício do RJ, Cláudio Castro , Crivella afirmou que mais leitos de enfermaria e de UTI serão abertos

Entornointeligente.com /

Editorias menu g1 Editorias Agro Editorias Agro Primeira Página Globo Rural A Indústria-Riqueza do Brasil Bem Estar Editorias Bem Estar Primeira Página Coronavírus Viva Você Carros Ciência e Saúde Editorias Ciência e Saúde Primeira Página Viva Você Concursos e Emprego Economia Editorias Economia Primeira Página Agro Economia Agro Primeira página Globo Rural Calculadoras Concursos e Empregos Dólar Educação Financeira Imposto de Renda Inovação Mídia e Marketing PME Economia PME Primeira Página Pequenas Empresas tecnologia Educação Editorias Educação Primeira Página App G1 Enem Enem Guia de Carreiras Teste Vocacional Universidades Fato ou Fake Monitor da Violência Mundo Natureza Editorias Natureza Primeira Página Amazônia Aquecimento Global Pantanal Olha que legal Planeta Bizarro Política Editorias Política Primeira Página Eleições 2020 Reforma da Previdência Operação Lava Jato Pop & Arte Editorias Pop & Arte Primeira Página Cinema Games Música Rock in Rio 2019 Lollapalooza 2020 Tecnologia Editorias Tecnologia Primeira página Inovação Turismo e Viagem Editorias Turismo e Viagem Primeira Página Descubra o Brasil Eleições 2020 Regiões menu g1 Regiões centro-oeste Regiões centro-oeste Distrito Federal centro-oeste Distrito Federal Primeira página Bom Dia DF DF1 DF2 Globo Comunidade DF O que fazer no DF Goiás centro-oeste Goiás Primeira página Bom Dia GO Bom dia sábado JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte Mercado Imobiliário Mato Grosso centro-oeste Mato Grosso Primeira Página Bom Dia MT MT TV 1ª Edição MT Rural MT TV 2ª Edição Esporte Mato Grosso do Sul centro-oeste Mato Grosso do Sul Primeira Página Bom Dia MS MS TV 1ª Edição MS TV 2ª Edição MS Rural Esporte nordeste Regiões nordeste Alagoas nordeste Alagoas Primeira Página Bom Dia Alagoas AL TV 1ª Edição AL TV 2ª Edição Gazeta Rural Esporte Bahia nordeste Bahia Primeira Página Jornal da manhã Bahia Meio Dia BATV Bahia Agora Bahia Rural Esporte Ceará nordeste Ceará Primeira Página Bom Dia CE CETV 1ª Edição CETV 2ª Edição NE Rural Esporte Maranhão nordeste Maranhão Primeira Página Bom Dia Mirante JMTV 1ª Edição JMTV 2ª edição Mirante Rural Esporte Daqui Repórter Mirante Paraíba nordeste Paraíba Primeira Página Bom Dia Paraíba JPB 1ª Edição JPB 2ª Edição Paraíba Comunidade Esporte Pernambuco nordeste Pernambuco Recife e região Pernambuco Recife e região Primeira página Bom Dia PE NE 1 NE 2 Espaço PE Globo Comunidade PE Nordeste Viver e Preservar Educação Esporte Caruaru e região Pernambuco Caruaru e região Primeira Página Bom Dia PE ABTV 1ª Edição ABTV 2ª Edição Globo Comunidade Esporte Petrolina e região Pernambuco Petrolina e região Primeira Página Bom Dia Pernambuco GRTV 1ª Edição GRTV 2ª edição Esporte Piauí nordeste Piauí Primeira Página Bom Dia Piauí Bom dia Sábado PI TV 1ª edição PI TV 2ª Edição Clube Rural Esporte Rio Grande do Norte nordeste Rio Grande do Norte Primeira Página Bom Dia RN RN TV 1ª Edição RN TV 2ª edição Inter TV Rural Esporte Sergipe nordeste Sergipe Primeira página Bom Dia SE SETV 1ª Edição SETV 2ª Edição Estação Agrícola Esporte norte Regiões norte Acre norte Acre Primeira Página Bom Dia Amazônia JAC 1ª Edição JAC 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amapá norte Amapá Primeira Página Bom Dia Amazônia JAP 1ª Edição JAP 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amazonas norte Amazonas Primeira Página Bom Dia Amazônia JAM 1ª Edição JAM 2ª Edição Amazônia rural Esporte Pará norte Pará Belém e região Pará Belém e região Primeira Página Bom Dia Pará Jornal Liberal 1ª Edição Jornal Liberal 2ª Edição Liberal Comunidade É do Pará Esporte Santarém e região Pará Santarém e região Primeira Página Bom Dia Santarém Jornal Tapajós 1ª Edição Jornal Tapajós 2ª Edição Esporte Rondônia norte Rondônia Primeira Página Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Roraima norte Roraima Primeira Página Bom Dia Amazônia JRR 1ª Edição JRR 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Tocantins norte Tocantins Primeira Página Bom Dia Tocantins JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte sudeste Regiões sudeste Espírito Santo sudeste Espírito Santo Primeira Página Bom dia Espírito Santo ESTV 1ª Edição ESTV 2ª Edição Jornal do Campo Agronégocios Educação Concursos Esporte Minas Gerais sudeste Minas Gerais Belo Horizonte e região Minas Gerais Belo Horizonte e região Primeira Página Bom dia Minas MG1 MG2 Rolê nas Gerais Terra de Minas pelas cozinhas de minas O que fazer em BH Esporte Centro-Oeste Minas Gerais Centro-Oeste Primeira Página Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Grande Minas Minas Gerais Grande Minas Primeira página Inter TV Notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Sul de Minas Minas Gerais Sul de Minas Primeira Página Bom dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da gente Esporte Triângulo Mineiro Minas Gerais Triângulo Mineiro Primeira Página Bom dia Minas Uberlândia Triângulo Mineiro Uberlândia MG TV 1ª Edição MGTV 2ª edição Uberaba Triângulo Mineiro Uberaba MGTV 1ª Edição MGTV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Concursos Esporte Globo Esporte Vales de Minas Gerais Minas Gerais Vales de Minas Gerais Primeira Página Inter TV notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Zona da Mata Minas Gerais Zona da Mata Primeira Página Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Globo Esporte Rio de Janeiro sudeste Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Primeira Página Bom dia Rio RJ1 RJ2 Globo Comunidade RJ O que fazer no RJ Fora do ponto Esporte Norte Fluminense Rio de Janeiro Norte Fluminense Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região dos Lagos Rio de Janeiro Região dos Lagos Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região Serrana Rio de Janeiro Região Serrana Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Sul e Costa Verde Rio de Janeiro Sul e Costa Verde Primeira Página Bom dia Rio RJ TV 1ª Edição RJ TV 2ª Edição Esporte São Paulo sudeste São Paulo São Paulo e região São Paulo São Paulo e região Primeira Página Bom Dia SP SP1 SP2 Antena Paulista O que fazer em SP Esporte Bauru e Marília São Paulo Bauru e Marília Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Campinas e região São Paulo Campinas e região Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Concursos Esporte Itapetininga e região São Paulo Itapetininga e região Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Antena Paulista Nosso Campo Resumo da Notícia Memória TEM Comunidade Esporte Mogi das Cruzes e Suzano São Paulo Mogi das Cruzes e Suzano Primeira Página Bom Dia Diário Diário TV 1ª Edição Diário TV 2ª Edição Diário Comunidade Concursos Esporte Piracicaba e região São Paulo Piracicaba e região Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Jornal Regional Terra da Gente Esporte Prudente e região São Paulo Prudente e região Primeira Página Bom Dia Fronteira Bom Dia SP Fronteira Notícias 1ª Edição Fronteira Notícias 2ª Edição Esporte Ribeirão Preto e Franca São Paulo Ribeirão Preto e Franca Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Esporte Rio Preto e Araçatuba São Paulo Rio Preto e Araçatuba Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Santos e região São Paulo Santos e região Primeira Página Bom Dia Região Jornal Tribuna 1ª Edição Jornal Tribuna 2ª Edição Antena Paulista G1 em um Minuto Santos Viver Bem O Que Fazer Em Santos Culinária #13 Por Dentro do Porto Esporte São Carlos e Araraquara São Paulo São Carlos e Araraquara Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª edição Terra da Gente Sorocaba e Jundiaí São Paulo Sorocaba e Jundiaí Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Vale do Paraíba e região São Paulo Vale do Paraíba e região Primeira Página Bom Dia Vanguarda Link Vanguarda Jornal Vanguarda Vanguarda Comunidade Esporte sul Regiões sul Paraná sul Paraná Curitiba e Região Paraná Curitiba e Região Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Curitiba Boa Noite Paraná – Curitiba Caminhos do Campo Bom Dia Sábado Esporte Campos Gerais e Sul Paraná Campos Gerais e Sul Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Ponta Grossa Boa Noite Paraná – Ponta Grossa Caminhos do Campo Boa Noite Paraná – Guarapuava Bom Dia Sábado Esporte Norte e Noroeste Paraná Norte e Noroeste Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Maringá Boa Noite Paraná – Maringá Caminhos do Campo Meio Dia Paraná – Londrina Boa Noite Paraná – Londrina Meio Dia Paraná – Noroeste Boa Noite Paraná – Noroeste Bom Dia Sábado Esporte Oeste e Sudoeste Paraná Oeste e Sudoeste Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Foz do Iguaçu Boa Noite Paraná – Foz do Iguaçu Caminhos do Campo Meio Dia Paraná – Cascavel Boa Noite Paraná – Cascavel Bom Dia Sábado Esporte Rio Grande do Sul sul Rio Grande do Sul Primeira Página Bom Dia Rio Grande Jornal do Almoço RBS Notícias Campo e Lavoura Esporte Santa Catarina sul Santa Catarina Primeira Página Bom Dia Santa Catarina Jornal do Almoço NSC Notícias Nossa Santa Catarina Campo e Negócios Tech SC Esporte Telejornais menu g1 Telejornais Autoesporte Telejornais Autoesporte Primeira Página carros de a a z caminhões motos ipva tabela fipe vídeos autoesporte Bom Dia Brasil Telejornais Bom Dia Brasil Primeira Página Redação História Vídeos Fantástico Telejornais Fantástico Primeira Página quadros e séries Fantástico quadros e séries isso a globo não mostra fant 360 a jornada da vida cadê o dinheiro que tava aqui? detetive virtual repórter por um dia shows e musicais gols do fantástico história vídeos vc no fantástico denuncie G1 em 1 Minuto Globo Repórter Telejornais Globo Repórter Primeira Página redação história receitas testes vídeos vc no globo repórter Globo Rural Telejornais Globo Rural Primeira Página agro guia do globo rural revista globo rural história vídeos vc no globo rural Hora 1 Telejornais Hora 1 Primeira Página história vídeos vc no hora um Jornal da Globo Telejornais Jornal da Globo Primeira Página redação história vídeos vc no jg Jornal Hoje Telejornais Jornal Hoje Primeira Página crônicas história vídeos vc no jh Jornal Nacional Telejornais Jornal Nacional Primeira Página jornal nacional 50 anos redação história vídeos vc no jornal nacional Pequenas Empresas Telejornais Pequenas Empresas Primeira Página pme quadros Pequenas Empresas quadros pegn.tec contato das empresas revista pegn história vídeos vc no pegn Profissão Repórter Telejornais Profissão Repórter Primeira Página equipe história vídeos vc no profissão repórter GloboNews menu g1 GloboNews Primeira Página jornais GloboNews jornais Conta Corrente Estúdio i GloboNews Em Pauta GloboNews em Ponto Jornal das Dez Jornal GloboNews Edição das 10 Edição das 16 Edição das 18 programas GloboNews programas amazônidas arquivo n Central das Eleições central globonews cidades e soluções desacelera diálogos com mario sergio conti em casa com nelson motta em foco com Andreia Sadi entre aspas fatos e versões fernando gabeira globonews debate globonews documentário globonews documento globonews em movimento globonews especial globonews internacional globonews literatura globonews miriam leitão globonews painel globonews politica hub globonews manhattan connection milênio mundo s/a o melhor do brasil é o brasileiro Papo de Política que mundo é esse? roberto d’avila sem fronteiras via brasil podcasts GloboNews podcasts em movimento globonews internacional hub globonews papo de política globonews ao vivo canais globo programação redes sociais GloboNews redes sociais globonews time globonews História — grupo globo princípios editoriais Blogs e Colunas Podcasts menu g1 Podcasts Todos o assunto bem estar desenrola, rio educação financeira em movimento funciona assim globonews internacional g1 ouviu hub globonews isso é fantástico livro falado papo de política resumão semana pop Serviços menu g1 Serviços Agenda do Dia App G1 Calculadoras Concursos e Emprego fato ou fake Loterias Newsletter Previsão do Tempo Resumo do Dia Tabela Fipe Teste vocacional Vídeos menu g1 Vídeos Mais Recentes Mais Vistos Carros Ciência Economia Mundo Política Pop & Arte Tecnologia Rio de Janeiro São Paulo Newsletter Especial Publicitário menu g1 Especial Publicitário A Vida É Pra Já Conselho Nacional de Farmácia Inovação Saúde Bucal Em Dia VAE — Princípios editoriais Equipe Acesse sua conta

ou cadastre-se grátis grupo globo sair da conta Sexta-feira, 4 de dezembro Boa noite. Aqui estão as notícias para você terminar o dia bem-informado. 04/12/2020 21h39 Atualizado 2020-12-05T00:39:21.316Z

Um ônibus em situação irregular despenca de um viaduto em Minas Gerais e deixa 17 mortos e mais de 20 feridos . Há suspeita de falha no freio do veículo. Para conter o avanço dos casos de Covid, a cidade do Rio fecha escolas municipais , mas libera funcionamento de shoppings 24h ao dia para compras de Natal. Em plenário virtual, votos de 4 ministros do STF admitem reeleição de Alcolumbre e Maia no Senado e na Câmara. E até domingo (6), participe da Comic Con Experience 2020 , em formato digital e com ingressos gratuitos.

Acidente em MG

Testemunhas dizem que motorista perdeu o freio de ônibus que caiu de viaduto em MG

Dezessete pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas após um ônibus cair de um viaduto na BR-381 em João Monlevade , perto da entrada para Dom Silvério, em Minas Gerais. O veículo saiu de um povoado na Zona Rural de Mata Grande (AL) e ia para São Paulo (SP). O G1 apurou que esse mesmo ônibus, da Localima Turismo, já havia sido autuado três vezes , em 2019, por transporte irregular de passageiros. Além disso, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o ônibus não tinha autorização para o transporte. A polícia suspeita de falha no freio . Seis pessoas conseguiram pular do ônibus antes da queda, entre elas o motorista, que fugiu do local.

Sobrevivente fez vídeo para a mãe após acidente: 'Deus cuidou de mim' Veículo despencou de 23 metros e tinha placa de Alagoas Governador de MG lamenta mortes: 'Estarrecido'

➖ Avanço da pandemia

RJ anuncia fechamento das escolas municipais e libera funcionamento 24h de shoppings

Em meio ao aumento da média móvel de casos e à recomendação do Comitê Científico e da Fiocruz para a retomada das medidas de isolamento social, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella , declarou que os shoppings poderão funcionar 24h para compras de Natal, e as escolas municipais serão fechadas. Em anúncio junto com o governador em exercício do RJ, Cláudio Castro , Crivella afirmou que mais leitos de enfermaria e de UTI serão abertos.

Já a capital mineira proibiu o consumo de álcool em bares e restaurantes. A restrição também se aplica às feiras públicas ou licenciadas. O objetivo da nova decisão, segundo a prefeitura de Belo Horizonte, é “diminuir a circulação de pessoas, ampliar o distanciamento social e conter comportamentos que têm ampliado o risco de contágio”.

Testagem em massa começa em São Gonçalo e Volta Redonda Média móvel de mortes por Covid sobe 25% em SP Força-tarefa contra aglomeração começa a atuar em SP

Nesta sexta, o Brasil ultrapassou a marca de 6,5 milhões de casos da doença, com 47.435 desses confirmados no último dia. Em número de óbitos, o país registrou 674 mortes, chegando ao total de 175.981 desde o começo da pandemia. Dezoito estados apresentaram alta na média móvel de mortes: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Veja a situação no seu estado.

Corrida pela vacina

1 de 4 Profissional de saúde recebe vacina Sputnik V contra a Covid-19 em um hospital regional de Tver, cidade a cerca de 180km a noroeste de Moscou. — Foto: Tatyana Makeyeva/Reuters Profissional de saúde recebe vacina Sputnik V contra a Covid-19 em um hospital regional de Tver, cidade a cerca de 180km a noroeste de Moscou. — Foto: Tatyana Makeyeva/Reuters

A Rússia anunciou que já vacinou mais de 100 mil pessoas contra a Covid e que pretende imunizar dois milhões até o fim de dezembro. A vacina é a Sputnik V, registrada pelo país em agosto e ainda em testes de última fase. Os cientistas alertam que esta fase 3 serve para avaliar a segurança e eficácia do fármaco em maior escala antes que seja aplicado na população. Neste sábado, os moradores de Moscou vão começar a ser vacinados.

Vacina da Moderna gera ao menos 3 meses de imunidade, diz estudo STF adia julgamento sobre plano de vacinação no Brasil Voluntário e gratuito: Portugal aprova plano de imunização

Depois do Reino Unido, Bahrein aprovou , nesta sexta (4), o imunizante contra o vírus desenvolvido pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech, segundo a agência de notícias Reuters. Em novembro, o país árabe já havia aprovado a vacina produzida pela Sinopharm para uso de funcionários da linha de frente no combate à pandemia.

Legislativo

Quatro ministros do STF votam pela possibilidade de reeleição de Maia e Alcolumbre

Até esta sexta (4), em plenário virtual , quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram a favor da possibilidade de que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) e Davi Alcolumbre (DEM), concorram à reeleição para o comando das casas. São eles: Gilmar Mendes, relator da ação, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Já o ministro Nunes Marques votou contra a segunda reeleição consecutiva, que seria o caso de Maia. Carmén Lúcia e Marco Aurélio foram contra a recondução. O STF analisa uma ação do PTB , que busca impedir a reeleição. A Constituição Federal diz que é vedada a recondução de presidentes da Câmara e do Senado para o mesmo cargo dentro de uma mesma legislatura. Entenda.

Gabinete do ódio

‘Gabinete do Ódio’: blogueiros faturam R$ 100 mil por mês com informações privilegiadas

Canais na internet que apoiam o presidente Jair Bolsonaro aproveitaram o acesso a informações de dentro do governo, como vídeos feitos por assessores do Palácio do Planalto, para aumentar o lucro nos últimos meses. As informações constam no inquérito da Polícia Federal que apura atos antidemocráticos. De acordo com o jornal “O Estado de S. Paulo”, a rede investigada “registrou faturamento em torno de R$ 100 mil mensais, chegando até a R$ 1,7 milhão em um período de 10 meses”. Leia mais.

Mourão diz que parte dos assessores de Bolsonaro distorce fatos

Ameaças na web

2 de 4 Duda Salabert é a primeira trans da história da Câmara Municipal de BH e foi a vereadora eleita com mais votos em 2020. — Foto: Reprodução / Facebook de Duda Salabert Duda Salabert é a primeira trans da história da Câmara Municipal de BH e foi a vereadora eleita com mais votos em 2020. — Foto: Reprodução / Facebook de Duda Salabert

A vereadora mais votada da história de Belo Horizonte e primeira mulher trans a ser eleita na capital de Minas Gerais relatou que tem recebido ameaças de morte por e-mail . Duda Salabert (PDT) compartilhou, nas redes sociais, a mensagem recebida: “Vou invadir uma sala de aula do Bernoulli e vou matar todas as vadias, todos os negros (que, infelizmente, serão bem poucos, 1 ou 2 cotistas) e depois vou te matar”. Bernoulli é o nome da escola em que Duda é professora. A vereadora eleita disse que fará um boletim de ocorrência.

“Não vão silenciar minha luta por justiça social. Não vão me intimidar. Serão todos presos!”, declarou Duda em uma rede social.

Falta d'água no Rio

Equipe do RJ1 entra na Elevatória do Lameirão e vê de perto o problema que causa desabastecimento

Mais uma crise no abastecimento de água no Rio de Janeiro. Depois da geosmina em janeiro, agora o problema em um motor da elevatória que pertence à Companhia Estadual de Águas e Esgoto afeta dezenas de bairros da capital carioca e três cidades da Baixada Fluminense desde o dia 15 de novembro . Nesta quinta (4), a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado (Agenersa) multou a Cedae em R$ 1,35 milhão. Veja lista dos locais afetados.

Sem água, comerciantes do Rio fecham estabelecimentos e acumulam dívidas Moradores de cidade de SP relatam passar mal depois de consumir água

Auxílio emergencial

3 de 4 Agência da Caixa volta a registrar filas para saque de Auxílio Emergencial na Grande Natal — Foto: Kleber Teixeira/Inter TV Cabugi Agência da Caixa volta a registrar filas para saque de Auxílio Emergencial na Grande Natal — Foto: Kleber Teixeira/Inter TV Cabugi

3,25 milhões de famílias tiveram apenas a renda do auxílio emergencial em outubro, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). No décimo mês do ano, 27,86% dos domicílios brasileiros não tiveram renda proveniente do trabalho, e 4,75% contaram apenas com o benefício. No entanto, na comparação com setembro, diminuiu em aproximadamente um milhão o número de domicílios dependentes exclusivamente da ajuda emergencial do governo.

Com fim do auxílio e piora fiscal, Brasil fará travessia difícil em 2021

A Boa do Dia 🌐

4 de 4 Neil Gaiman, Henry Golding, Alice Braga, Penélope Cruz, Milla Jovovich e Todd McFarlane são alguns dos destaques da CCXP Worlds — Foto: Ulf Andersen/Aurimages via AFP/Arquivo; WIktor Szymanowicz/NurPhoto via AFP/Arquivo; Valerie Macon/AFP/Arquivo; Stringer/Imaginechina via AFP/Arquivo; Arturo Holmes/Getty Images North America /Getty Images via AFP/Arquivo Neil Gaiman, Henry Golding, Alice Braga, Penélope Cruz, Milla Jovovich e Todd McFarlane são alguns dos destaques da CCXP Worlds — Foto: Ulf Andersen/Aurimages via AFP/Arquivo; WIktor Szymanowicz/NurPhoto via AFP/Arquivo; Valerie Macon/AFP/Arquivo; Stringer/Imaginechina via AFP/Arquivo; Arturo Holmes/Getty Images North America /Getty Images via AFP/Arquivo

Começou, nesta sexta (4), a Comic Con Experience 2020 em formato digital e com ingressos gratuitos. A CCXP Worlds vai reunir, até domingo, mais de mil convidados para falarem de cinema, games e quadrinhos. Neil Gaiman, Henry Golding, Alice Braga, Lázaro Ramos, Penélope Cruz, Milla Jovovich e Todd McFarlane são alguns dos destaques do evento. A Globo também vai marcar presença com a apresentação de “Verdades Secretas 2″, “Sob pressão”, “Eduardo e Mônica” e mais novidades; veja .

O Assunto 🎧

Entornointeligente.com